Serial Update: আচমকা ঘোষণা! আজ থেকে নতুন সময়ে জোয়ার ভাঁটা, পরিণীতা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত জি বাংলার

Serial Update: আচমকা ঘোষণা! আজ থেকে নতুন সময়ে জোয়ার ভাঁটা, পরিণীতা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত জি বাংলার
কনে দেখা আলো আর আনন্দী-র স্লট ও সম্প্রচারের সময়ে কোনো রদবদল হচ্ছে না। তবে পরিণীতার সম্প্রচারের সময় বাড়ছে। আর নতুন সময়ে আসবে জোয়ার ভাঁটা ও দাদামণি সিরিয়াল দুটি।
আচমকাই বদলে গেল জি বাংলার একগুচ্ছ ধারাবাহিকের স্লট। এমনিতেই টিআরপি-র লড়াইতে আজকাল রেটিং কমলেই ধারাবাহিক বন্ধ করে দেওয়া হয় বা পাঠিয়ে দেওয়া হয় নতুন কোনো সময়ে। তবে এবার বড়সড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জি বাংলা। এমনকী, টিআরপি-তে বেশ ভালো ফল করা ধারাবাহিক নিয়েও নিল বড় রিস্ক।
শুক্রবার ২৭ মার্চ থেকে ৩০ মিনিটের বদলে ৪৫ মিনিট দেখতে পারবেন দর্শকরা পরিণীতা ধারাবাহিককে। অর্থাৎ রাত ৮টা থেকে ৮টা ৪৫। আর ১৫ মিনিট দেরিতে শুরু হবে জোয়ার ভাঁটা। এটিও ৪৫ মিনিট সম্প্রচার হবে। অর্থাৎ চলবে ৯.৩০অবধি।
কনে দেখা আলো আর আনন্দী-র স্লট ও সম্প্রচারের সময়ে কোনো রদবদল হচ্ছে না। ১১টায় আসছে সাত পাকে বাঁধা।
চলুন এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক নতুন টাইম স্লট-
বিকেল ৫.৩০- সাত পাকে বাঁধা
সন্ধে ৬টা- বেশ করেছি প্রেম করেছি
সন্ধে ৬.৩০টা- চিরদিনই তুমি যে আমার
সন্ধে ৭টা- কুসুম
সন্ধে ৭.৩০- তারে ধরি ধরি মনে করি
রাত ৮টা- পরিণীতা
রাত ৮.৪৫- জোয়ার ভাঁটা
রাত ৯.৩০- কনে দেখা আলো
রাত ১০.১৫- আনন্দী
রাত ১১টা- দাদমণি
তবে আচমকাই জি বাংলার এহেন সিদ্ধান্তে মাথায় হাত দর্শকদের। এদিকে, দিন দুই আগেই অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা-র প্রোমো এনেছে চ্যানেল। এই ধারাবাহিকে স্বস্তিকা ঘোষকেও দেখা যাবে লিডে। এছাড়াও রয়েছেন 'অন্ন মা' সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি আয় করার জন্য চালায় হোটেল। ছেলে না হওয়ায় স্বামী ছেড়ে চলে যায়, তাই তিন মেয়েকে একাই বড় করে ‘অন্ন মা’। এক মেয়ে স্বস্তিকা, আরেক মেয়ে হলেন ইপ্সিতা মুখোপাধ্যায়। তৃতীয়জনকে এখনো সামনে আনা হয়নি। স্বস্তিকার বিপরীতে থাকছেন সৌম্যদীপ মুখোপাধ্যায়। দেখার কোন স্লটে জায়গা পাবে এই ধারাবাহিকটি?
প্রসঙ্গত, বর্তমানে পরিণীতা ও জোয়ার ভাঁটা, দুটোই বেশ জবরদস্ত টিআরপি এনে দিচ্ছে জি বাংলাকে। পরিণীতা লম্বা সময় ধরে টিআরপি টপার। পরশুরামের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনছে স্লটও। যদিও চলতি সপ্তাহে পরশুরাম আজকের নায়কই ছিল স্লট লিডার। আর জোয়ার ভাঁটাও বেশ ভালো টিআরপি আনছে। সেরা পাঁচে জায়গা করে নিয়েছে নিশা, উজি, ঋষিরা।
তবে এখন প্রশ্ন প্রথমে রাত ৯টা থেকে ৮.৩০টায় পাঠানো, তারপর ফের ৮.৪৫-এ পাঠানো হল জোয়ার ভাঁটাকে। চ্যানেলের এমন সিদ্ধান্তে টিআরপিতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না তো?
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More