    ন্যায়ের লড়াইয়ে দিদির বিরুদ্ধে উজি, দুই বোনের পথ হল আলাদা, আসবে কোন বড় ঝড়?

    প্রথম থেকেই জোয়ার ভাটা ধারাবাহিকের গল্পে বিন্দুমাত্র উত্তেজনার খামতি পড়েনি। একের পর টুইস্ট এই ধারাবাহিককে নিয়ে গিয়েছে এক অন্য মাত্রায়। খুব সম্প্রতি ধারাবাহিকের গল্পে দেখানো হয়েছে, উজি ও নিশার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছে সকলে। সবকিছু জানার পরেও উজির প্রতি ভালোবাসা বিন্দুমাত্র কমেনি ঋষির।

    Published on: Feb 28, 2026 3:01 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    শুধুমাত্র ঋষি নয়, ঋষির মা-বাবাও বুঝতে পেরেছেন উজি যা করেছে তা শুধুমাত্র পরিস্থিতির চাপে পড়ে। দুই বোনের শাস্তি হলেও ছোট বোনকে সাদরে গ্রহণ করে ঋষির পরিবারের সকলের। কিন্তু শ্বশুর বাড়ির সকলে মেনে নিলেও নিজের দিদির থেকে উজির পথ ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে যায়।

    ইতিমধ্যেই দোল উপলক্ষে এসেছে ধারাবাহিকের নতুন প্রমো যেখানে দেখা যাচ্ছে, জেলের পেছনে নিশাকে দেখতে আসে উজি। দিদিকে বারবার বোঝানো সত্ত্বেও সে নিজের পথ থেকে সরে না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় ফলে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে দুজনে।

    নিশা যেখানে এখনও ঋষির গোটা পরিবারকে শাস্তি দিতে চায়, সেখানে উজি চায় এবার সবকিছু সমাধান করতে। দিদিকে বোঝানোর পরেও যখন নিশা একেবারে বুঝতে চায়না তখন দিদির গালে আবিরের ছোঁয়া লাগিয়ে কাঁদতে কাঁদতে থানা ছেড়ে বেরিয়ে আসে উজি।

    দুই বোনের পথ এই ভাবে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর ছোটবোনের সংসার ভাঙার জন্য তাহলে কি এবার নতুন ছক কষবে নিশা? সবকিছু যেমন ভালোর জন্যই করেছে তাকে সে কখনও বুঝতে পারবে? বোনের প্রতি প্রতিহিংসার জেরে নিশা কি আরো বড় ভয়ংকর ঠেলায় মেতে উঠবে?

    জোয়ার ভাটা ধারাবাহিকের এই ‘সম্পর্কের রং বদল’ স্পেশাল এপিসোড চলবে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত। ঠিক ৮:৩০ মিনিটে চোখ রাখুন জি বাংলায় গল্পের আগামি পর্ব দেখার জন্য।

