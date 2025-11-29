Edit Profile
    অসুস্থ জয় গোস্বামী, শরীরে একাধিক অস্ত্রপ্রচার, এখন কেমন আছেন তিনি?

    সাহিত্য জগতে, বিশেষ করে কবিতার জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম জয় গোস্বামী। কিছুদিন আগেই মূত্রজনিত কারণে ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে। একটি নয় বরং চিকিৎসকের পরামর্শ মত পরপর তিনটি অপারেশন করাতে হয় জয় গোস্বামীকে।

    Published on: Nov 29, 2025 3:52 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    অসুস্থ জয় গোস্বামী
    অসুস্থ জয় গোস্বামী

    কেমন আছেন কবি?

    আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়ার একটি সাক্ষাৎকারে জয় গোস্বামীর কন্যা বকুল গোস্বামী জানান, আগের থেকে এখন অনেকটাই ভালো রয়েছেন কবি। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। দ্রুত সাড়া দিচ্ছেন চিকিৎসায়।

    কবি কন্যার কথায়, বেশ কিছু মাস ধরেই প্রস্রাবের সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন জয় গোস্বামী। কিন্তু ব্যাপারটিকে তেমনভাবে আমল দেননি তিনি। অবশেষে প্রস্রাব আটকে যাওয়ায় তড়িঘড়ি গৃহ চিকিৎসককে দেখানো হয়। শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

    প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসক জানান একাধিক অস্ত্রপ্রচারের প্রয়োজন রয়েছে কবির শরীরে। যদিও এটি খুব সাধারণ পুরুষজনিত সমস্যা তাই ভয়ের কিছু নেই বলে আগেই আশ্বস্ত করেছিলেন চিকিৎসকরা। এই মুহূর্তে শারীরিকভাবে কিছুটা দুর্বল হলেও খুব তাড়াতাড়ি আবার তিনি সেরে উঠবেন বলে বিশ্বাস পরিবারের সকলের।

    প্রসঙ্গত, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগেও কিন্তু লেখালেখি চালিয়ে যান কবি। এমনকি অপারেশনের আগের দিন পর্যন্তও তিনি চালিয়ে গিয়েছেন নিজের কাজ। তবে আপাতত তিনি বিশ্রামে রয়েছেন। আগামী বইমেলার আগেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন তিনি, আশাবাদী কবি নিজেও।

    জয় গোস্বামী একজন আধুনিক বাঙ্গালী কবিহিসেবে পরিচিত। ভারতীয় পশ্চিম বাংলার এই কবি বাংলা ভাষার উত্তর-জীবনানন্দ পর্বের অন্যতম জনপ্রিয় কবি হিসাবে পরিগণিত। তিনি দুবার আনন্দ পুরস্কার লাভ করেছেন।

