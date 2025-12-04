শাহরুখের প্রিয় বান্ধবী, বলিউডের সবচেয়ে বড়লোক নায়িকা ফেরান সলমনের বিয়ের প্রস্তাব! রাগে কী করেন ভাইজান?

শাহরুখের প্রিয় বান্ধবী, বলিউডের সবচেয়ে বড়লোক নায়িকা ফেরান সলমনের বিয়ের প্রস্তাব! রাগে কী করেন ভাইজান?
শাহরুখ-আমিরের হিট জোড়িদার তিনি। কেরিয়ারের শীর্ষে থাকাকালীন তো দূর, সাড়ে তিন দশকে কোনওদিন সলমনের সঙ্গে জুটি বাঁধেনি এই নায়িকা। কে তিনি?
বলিউড সুপারস্টার সালমান খান চলতি মাসেই ৬০-এ পা দেবেন। এখনও নিজের নামের পাশ থেকে অকৃতদার তকমা সরাননি সলমন। আজও ব্যাচেলার ভাইজান। নিজের সাড়ে তিন দশকের ফিল্মি কেরিয়ারে অসংখ্য় নায়িকার সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন তারকা। তবে জানেন কী শাহরুখ-আমিরের অন্যতম হিট নায়িকার সঙ্গে কোনওদিন কাজ করেননি সলমন।
কে তিনি? সেই নায়িকা আর কেউ নন শাহরুখ খানের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম, কেকেআরের যৌথ মালকিন জুহি চাওলা। আজ পর্যন্ত কোনও ছবিতে জুহি চাওলার বিপরীতে কাজ করেননি সলমন। যদিও দুজনকে কিছু ছবিতে একসাথে কাস্টের অংশ ছিলেন, তবে তাদের কখনও একে অপরের বিপরীতে দেখা যায়নি। সর্বোপরি, এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে? সলমন খান নিজেই তার একটি রিয়েলিটি শোতে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। অতীতের এক ঘটনার জেরে জুহি যখন কেরিয়ারের শীর্ষে ছিলেন তখন তাঁকে এড়িয়ে গিয়েছেন সলমন। ভাইজান কেন জুহির সঙ্গে কাজ করেননি? রিয়েলিটি টিভি শো 'দস কা দম' উপস্থাপনা করছিলেন, তখন জুহি চাওলা তার শোতে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। এ সময় সলমন খানকে সরাসারি প্রশ্ন করেন জুহি। তিনি বলেন, ‘যখনই আমার ইতিহাস নিয়ে আমার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আপনি শাহরুখজির সঙ্গে কাজ করেছেন, আমিরজির সঙ্গে কাজ করেছেন, কিন্তু আপনি কেন সলমনজির সঙ্গে কাজ করেননি? তাই আমি বললাম, তোমরা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছ? সলমন ভাইকে জিজ্ঞাসা করেন না কেন?’
এর উত্তর যা বলেছিলেন সলমন,তা সম্ভবত কেউ প্রত্যাশা করেনি। সলমন খান জুহি চাওলাকে বলেন, 'আমাদের একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ ছিল। জুহির ছবি রিলিজের আগে এবং আমার ছবি রিলিজের আগে আমরা একটি ফটো সেশন করেছি। 'মেইনে পেয়ার কিয়া' আমার কাছে এসেছিল এবং নায়িকার খোঁজ চলছিল। তাই প্রযোজক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন নায়িকা কে হবেন? তাই আমি বললাম, জুহি চাওলাকে নিয়ে নাও। প্রযোজক বলেন, হ্যাঁ, চলুন কথা বলে নেওয়া যাক। অজয় পল এবং ববি ক্যান্টনমেন্ট, জুহি চাওলার সাথে কথা বলতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে, কী হয়েছে?'
সলমন যা শোনেন তাতে অবাক হয়েছিলেন ভাইজান। জুহি সেই ছবি থেকে নায়ক চরিত্রে সলমনকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, বদলে আমিরকে প্রেম চরিত্রে নেওয়ার সুপারিশ করেন জুহি। সলমন বলেন, 'প্রযোজকরা আমাকে জবাব দিয়েছিলেন যে তারা আমির খানকে সুপারিশ করেছেন। অর্থাৎ যে ছবিতে সলমন খান জুহি চাওলাকে একটি চরিত্রে অভিনয় করার চেষ্টা করেছিলেন, জুহি সলমন সরিয়ে আমির খানকে নেওয়ার কথা বলেছিলেন।
তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। ১৯৯২ সালে দেওয়া এক সাক্ষাত্কারে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন সলমন খান। জুহিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন দাবাং খান। জুহির বাবার কাছে মেয়ের হাত চেয়েছিলেন সলমন, তবে তিনি নাকোচ করে দেন। পুরোনা এক সাক্ষাৎকারে সলমানকে বলতে শোনা গেছে জুহি নাকি ‘খুব মিষ্টি মেয়ে’। তিনি আরও জানিয়েছেন, জুহি চমৎকার একটা মেয়ে। আমি ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওর সঙ্গে আমাকে বিয়ে দেবে নাকি। উনি সটান না বলে দেন। যখন সলমনকে পালটা প্রশ্ন করা হয়, কেন বিয়ের প্রস্তাব মেনে নেননি উনি। সলমন অকপটে জানান, ‘হয়ত ওঁনার আমাকে যোগ্য মনে হয়নি’।