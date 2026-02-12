Juhi Chawala: ‘ডান্সিং কন্ডোম’ দৃশ্যে আপত্তি! বাঙালি পরিচালকের ছবিতে কাজ করতে চাননি জুহি, তবে..
সুজয় ঘোষের কাল্ট ক্ল্যাসিক ছবি 'ঝঙ্কার বিটস' (Jhankar Beats)-এর কথা মনে পড়লে আজও আর.ডি. বর্মণের সেই অসাধারণ সুরগুলো কানে বাজে। কিন্তু জানেন কি, এই ছবির চিত্রনাট্য শুনেই পিছিয়ে গিয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী জুহি চাওলা? আর তার কারণ ছিল একটি অদ্ভুত এবং হাস্যকর 'কন্ডোম' সিন!
২০০৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ঝঙ্কার বিটস’ সুজয় ঘোষের কেরিয়ারের অন্যতম সেরা ছবি। কিন্তু ছবির কাস্টিংয়ের সময় এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলেন পরিচালক। ছবির একটি বিশেষ দৃশ্য পছন্দ না হওয়ায় শুরুতে কাজ করতে রাজি হননি অভিনেত্রী জুহি চাওলা।
কী ছিল সেই বিতর্কিত দৃশ্য?
সুজয় ঘোষ জানান, চিত্রনাট্যে একটি দৃশ্য ছিল যেখানে অভিনেতা রাহুল বোস এবং শায়ান মুন্সিকে একটি বিশেষ কাজ করতে হতো। তাঁদের একটি কন্ডোমকে ফুলিয়ে সেটি দিয়ে ফুটবল খেলার মতো করে নাচাতে হতো। সুজয় মজার ছলে দৃশ্যটির নাম দিয়েছিলেন ‘ড্যান্সিং কন্ডোম’ (Dancing Condom) সিন।
জুহি চাওলার প্রতিক্রিয়া
জুহি যখন চিত্রনাট্য পড়ছিলেন, এই দৃশ্যটি দেখে তিনি থমকে যান। সুজয়ের কথায় ‘জুহি সিনটা দেখেই আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন— এটা কী? এটা কেন ছবিতে রাখা হয়েছে? তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে এমন দৃশ্যে অভিনয় করা তাঁর ইমেজের সঙ্গে খাপ খায় না এবং তিনি ছবিটা করতে পারবেন না।’
জুহি চাওলা বরাবরই তাঁর মিষ্টি এবং ‘গার্ল নেক্সট ডোর’ ইমেজের জন্য জনপ্রিয় ছিলেন। ফলে এমন একটি বোল্ড বা অদ্ভুত দৃশ্য তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল।
শেষমেশ কী হলো?
সুজয় ঘোষ হাল ছাড়েননি। তিনি জুহিকে বোঝাতে সক্ষম হন যে দৃশ্যটি ছবিতে কোনো অশালীনতা ছড়ানোর জন্য নয়, বরং হাস্যরসের জন্য রাখা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত চিত্রনাট্যে কিছুটা রদবদল এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে জুহি রাজি হন। মজার বিষয় হলো, ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর এই ধরণের সূক্ষ্ম রসবোধই দর্শকদের মন জয় করেছিল।
রাহুল বোস, সঞ্জয় সুরি এবং জুহি চাওলার রসায়ন আজও দর্শকদের কাছে অমলিন। তবে সেই ‘ড্যান্সিং কন্ডোম’ সিন যে ছবির কাস্টিং প্রায় ভেস্তে দিচ্ছিল, তা এতকাল অজানাই ছিল। সুজয় আরও বলেছিলেন যে জুহিই ছবিটি বাঁচিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সেই তারকা যা চলচ্চিত্রের জন্য দরকার ছিল। তিনি বলেন, ‘শান্তি ছাড়া, তার চরিত্র ছাড়া আমি কখনই সিনেমা বানাতে পারতাম না।’
ঝাঙ্কর বিটস ২০০৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল। এটি বক্স অফিসে ফ্লপ হিসাবে বিবেচিত হয়। সিনেমাটি ২.৭৫ কোটি টাকায় তৈরি হয়েছিল, সেই ব্যায় ঘরে ফেরাতে পারেনি প্রযোজক। তবে ছবির সংগীত প্রশংসিত হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য় ছবিটি ভালোবাসা পেয়েছে দর্শকদের কাছে। অনেকের মতেই সুজয়ের এই ছবি সময়ের আগে তৈরি হয়েছিল।
