Subhashree-Kabir Suman: কবীর সুমনের কথায় কেঁদে ভাসালেন শুভশ্রী! রাজের বউকে এমন কী বললেন ‘গানওয়ালা’

Subhashree-Kabir Suman: কবীর সুমনের কথায় কেঁদে ভাসালেন শুভশ্রী! রাজের বউকে এমন কী বললেন ‘গানওয়ালা’
আপাতত মুক্তির অপেক্ষায় লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যেখানে বিনোদিনী হিসেবে দেখা যাবে শুভশ্রীকে। জোর কদমে তারই প্রচার চলছে। তারই মাঝে ঘটল এই ঘটনা।
অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে ভেঙেগড়ে নিয়েছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। নানা ধরনের চরিত্র দিয়ে যেন নিজেই নিজেকে ছুড়ে দিয়েছেন চ্যালেঞ্জ। আপাতত মুক্তির অপেক্ষায় লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যেখানে বিনোদিনী হিসেবে দেখা যাবে শুভশ্রীকে। জোর কদমে তারই প্রচার চলছে। আর সেই ছবির প্রচার চলাকালীন ঘটে এই বিশেষ মুহূর্তটি। যখন শুভশ্রীর ঢালাও প্রশংসা করেন কবীর সুমন। আর শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না বাংলার ‘লেডি সুপারস্টার’।
লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ছবির মিউজিক্যাল ইভিনিং চলাকালীন মঞ্চ থেকে শুভশ্রীর উদ্দেশে কবীর সুমনকে বলতে শোনা যায়, ‘নাম ভীষণ গুলিয়ে ফেলি ভাই, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন এই বুড়োটাতে। আপনি অভাবনীয় অভিনয় করেছেন। আমি ওইটুকু দেখলাম তো, অপূর্ব অপূর্ব…’!
কবীর সুমন জানান, ছবির দুটো গানে শুভশ্রীকে বিনোদিনী হিসেবে দেখে তিনি অভিভূত। গানওয়ালার কথায়, ‘ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছি এই বুড়ো বয়সে। তারপর আমি জনে জনে, আমার বাড়িতে আমার যারা পরিবার, যারা আমাকে লালন-পালন করেন, তাঁদেরকেও দেখিয়েছি। প্রত্য়েকে মোহিত। প্রত্যেকে একাধিকবার, বিশেষ করে নটি বিনোদিনী গাইছেন গানটি, সঙ্গে নাচছেন… আমার বলতে গিয়ে আবার কান্না পাচ্ছে। এরকম হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সুর, এরক হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া নাচ! এটা কি অভিনয়, নাকি অন্য কিছু। আমি কী বলব, ইশ্বর আশীর্বাদ করুন। দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ ওর ওপর থাকুক’।
সিনিয়র শিল্পীর মুখে এমন কথা শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি শুভশ্রী। তাঁকে বারবার চোখ মুছতে দেখা যায়। যদিও এদিন কবীর সুমন নিজে উপস্থিত থাকতে পারেননি মঞ্চে। তবে ভার্চুয়ালি তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে নেন।
বড়দিনের সপ্তাহে বেশ বড়সড় টক্কর বক্স অফিসে। কারণ মুখোমুখি তিনটে সিনেমা। যদিও তিনটেই একেবারে পৃথক ঘরনার। প্রাচীন-বর্তমান-ইতিহাস-আধ্যাত্মিকতা মিলেমিশে গিয়েছেলহ গৌরাঙ্গের নাম রে-তে। স্টারকাস্টও চোখ ধাঁধানো। ছবিতে রয়েছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত, দিব্যজ্যোতি দত্ত, ইন্দ্রনীল দত্ত, ইশা সাহা, দিব্যজ্য়োতি দত্ত, ব্রাত্য বসু, আরাত্রিকা মাইতি-র মতো তারকারা।
এছাড়াও বড়দিনের সপ্তাহে আসছে দেব-মিঠুনের প্রজাপতি ২, আর মিতিন মাসির তৃতীয় কিস্তি নিয়ে কোয়েল। এখন দেখার বক্স অফিসে কে, কাকে ঠিক কতটা টক্কর দেয়।