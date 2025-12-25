‘বুড়োটাকে ক্ষমা করবেন…’, শুভশ্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন কবীর সুমন! হঠাৎ কী ঘটল? চোখের জলে ভাসলেন নায়িকা

২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…'। এই ছবিতে নটী বিনোদিনীর ভূমিকায় দেখা গিয়েছে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে। এই ছবিতে তাঁর একটি গান রয়েছে ‘দেখ দেখ কানাইয়ে’। এই গানে নায়িকাকে দেখে তাঁর থেকে ক্ষমা চাইলেন কবীর সুমন? কিন্তু কেন?
বেশ তবে একটু খোলসা করা বলা যাক। ছবির একটি ইভেন্টে ছবির গোটা টিমের উদ্দেশ্যে কবীর সুমন একটি বার্তা পাঠান। আর সেখানেই তিনি শুভশ্রীর কাছ থেকে ক্ষমা চান। না না বিষয় বিশেষ গুরুত্বর নয়। টলিউড অনলাইন নামে একটি চ্যানেলে শেয়ার করা ভিডিয়োয় দেখা যায় কবীর সুমন দেখ দেখ কানাইয়ে গানে নায়িকার কাজ দেখে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু নায়িকার নাম তিনি সঠিক বলছেন কিনা তা নিয়ে তাঁর মনে খানিক দ্বিধা রয়েছে গিয়েছে আর তাই ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।
ওই ভিডিয়োয় কবীর সুমনকে বলতে শোনা যায়, ‘শুভশ্রী কি তাঁর নাম? যে গৌরাঙ্গের রোল করছেন, গাইছেন, নাচছেন? আমি বুড়ো বয়সে কেঁদে ফেলেছি। নটী বিনোদিনী গাইছেন, আর নাচছেন। মা কালীর দিব্যি বলছি আমি এরকম মন ছুঁয়ে যাওয়া সুর, মন ছুঁয়ে যাওয়া কথা, মন ছুঁয়ে যাওয়া এক্সপ্রেশন, মন ছুঁয়ে যাওয়া নাচ দেখিনি। একী নাচ নাকি অন্য কিছু? একী অভিনয় না অন্য কিছু? আমি কী বলব? আশীর্বাদ করুন যাতে মা সরস্বতীর আশীর্বাদ সকলের উপর থাকে, শুভশ্রীর উপর থাকে। শুভশ্রী নামটা কি ঠিক বললাম? নাকি চড় খাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম? বিশ্বাস করুন আমি নাম ভীষন গুলিয়ে ফেলি ভাই। আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, এই বুড়োটাকে। কিন্তু আপনি অভাবনীয় অভিনয় করেছেন, অপূর্ব।’ আর কবীর সুমনের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে নায়িকাকে কাঁদতে দেখা গিয়েছে।
প্রসঙ্গত, বড়দিনেই মুক্তি পেয়েছে 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…'। এই ছবিতে শুভশ্রী গুঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও রয়েছেন আরাত্রিকা মাইতি, দিব্যজ্যোতি দত্ত, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, ইশা সাহা, সুস্মিতা চট্টপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু।
গৌরাঙ্গ বা শ্রী চৈতন্য ও নানা সময়ের সমাবর্তন এই ছবির পটভূমি। ছবিতে তিনটি সময়কাল এক সুতোয় বেঁধে তুলে ধরা হবে। সৃজিতের ছবিতে শ্রীচৈতন্যর সময়কাল, নটী বিনোদিনী-গিরিশ ঘোষের সময় কাল এবং বর্তমান সময় এক সুতোয় বাঁধা পড়বে। ছবিতে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে দিব্যজ্যোতি দত্তকে। অন্যদিকে, অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এই ছবিতে নটী বনোদিনী। নটী বিনোদিনীর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল 'চৈতন্যলীলা'। সেই সূত্র ধরেই নায়িকা এই ছবির খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যদিকে, ছবির মধ্যেও একটা ছবি হতে দেখা যাবে। সেই ছবির নায়ক ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত। পেশার খাতিরে সেও সাজবে শ্রী চৈতন্য।