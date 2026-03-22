    ‘দয়া করে থামুন’, পাপারাজ্জিদের দেখেই রেগে আগুন কাজল, কেন?

    মণীশ মালহোত্রার মায়ের মৃত্যুতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন কাজল। সেখানে ছবি তোলার সময় পাপারাজ্জিদের থামাতে বলেন তিনি। এই ঘটনাটি গোপনীয়তা নিয়ে একটি আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

    Mar 22, 2026, 21:10:19 IST
    By Swati Das Banerjee
    পার্টি হোক বা শোকসভা, তারকাদের গতিবিধির ওপর কড়া নজর থাকে পাপারাজ্জিদের। যদিও সবসময় ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে ইতস্তত বোধ করেন তারকারা, বিরক্তও হন মাঝে মাঝে। সম্প্রতি এমনই একটা ঘটনা ঘটল কাজলের সঙ্গে। গত ১৯ মার্চ ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রার মায়ের মৃত্যুর পর শোক জানাতে রবিবার তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন বলিউড তারকা কাজল। মনীশের বাড়িতে কাজলের প্রবেশ করার সময়ের কয়েকটি ভিডিও অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে দেখা যায় তিনি এই সংবেদনশীল মুহূর্তে পাপারাজ্জিদের ভিডিয়ো করা বন্ধ করতে অনুরোধ করছেন।

    ‘দয়া করে থামুন’, পাপারাজ্জিদের দেখে কেন এমন কথা বললেন কাজল?

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ক্লিপগুলোতে দেখা যায়, মনীশ মালহোত্রার বাসভবনের বাইরে ফটোগ্রাফাররা জড়ো হলে কাজল বেশ অস্বস্তিতে ছিলেন। ভেতরে যাওয়ার সময় ‘মা’ খ্যাত এই অভিনেত্রী বলেন, ‘দয়া করে থামুন’, এবং ভিডিয়ো করা বন্ধ করতে ইশারা করেন, যা থেকে বোঝা যায় যে এই শোকসভায় যাওয়ার সময় তাঁর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা প্রয়োজন।

    সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া

    কাজলের এই ছোট্ট বার্তা শোকের মুহূর্তে পাপারাজ্জিদের উপস্থিতি নিয়ে অনলাইনে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। যদিও তারকারা প্রায়শই সাধারণ ক্যামেরাবন্দী হন, কিন্তু সবক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য না।

    কাজলের এই ভিডিয়ো দেখে অনেক ব্যবহারকারীই মন্তব্য করে জানিয়েছেন যে এই ধরনের অনুষ্ঠানে সংযম এবং সংবেদনশীলতা প্রয়োজন। একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘তাদেরও নিজস্ব জীবন আছে। মুহূর্তটা দেখুন, তিনি মনীশ মালহোত্রার মায়ের মৃত্যুর পর সমবেদনা জানাতে এসেছেন।’ আরেকজন যোগ করেছেন,'উনি ঠিকই বলেছেন। তিনি সহানুভূতি জানাতে এসেছেন, ঘুরতে যাওয়ার জন্য নয়। যদি এটা ঘুরতে যাওয়াই হতো, তাহলে হয়তো তিনি কিছুই বলতেন না।'

    বেশ কিছু ব্যবহারকারী এও উল্লেখ করেছেন যে, এই ধরনের ঘটনাগুলো তারকাদের গোপনীয়তা নিয়ে চলমান বিতর্ককে সামনে নিয়ে আসে, বিশেষ করে আবেগগতভাবে কঠিন পরিস্থিতিতে। কেউ কেউ পাপারাজ্জিদের ছবি তোলার ক্ষেত্রে আরও কঠোর সীমা নির্ধারণের আহ্বান জানিয়েছেন, আবার অন্যরা তারকা ও গণমাধ্যমের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

    মনীশ মালহোত্রার মায়ের মৃত্যু সম্পর্কে

    মনীশ মালহোত্রার মা, সুদর্শন মালহোত্রা, ১৯শে মার্চ বার্ধক্যজনিত কারণে পরলোকগমন করেছেন। ২০শে মার্চ মুম্বাইতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং এরপর চলচ্চিত্র জগতের বেশ কয়েকজন সদস্যের উপস্থিতিতে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। করণ জোহর, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন, বরুণ ধাওয়ান, কিয়ারা আদভানি এবং অর্জুন কাপুরের মতো তারকারা শোক জানাতে এসেছিলেন, অন্যদিকে অন্যরা মালহোত্রা ও তাঁর পরিবারকে সমর্থন জানাতে প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন। প্রার্থনা সভায় কাজল, তাঁর স্বামী-অভিনেতা অজয় ​​দেবগন এবং তাঁদের কন্যা নিসাও উপস্থিত ছিলেন।

