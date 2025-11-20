Edit Profile
    Kajol: হাতে নেই ছবির কাজ, অজয়ের সঙ্গে ডিভোর্স চর্চার মাঝে সম্পত্তি ভাড়ায় দিলেন কাজল, কত কোটি পাবেন?

    সঞ্চালনার পর এবার ব্যাবসায় মন দিলেন কাজল। রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ আগেই করেছিলেন। এবার মোটা টাকায় সম্পত্তি ভাড়া দিলেন অজয় ঘরণী। 

    Published on: Nov 20, 2025 8:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    অভিনয়ের মামলায় বরাবরই চুজি কাজল। খেলার ছলে অভিনয়ের জগতে পা দেন, ক্য়ামেরাকে ভালোবেসে এই ইন্ডাস্ট্রিকেই আপন করে নিয়েছেন তনুজা কন্যা। দীর্ঘদিন রুপোলি পর্দা থেকে দূরে অজয় ঘরণী। মাঝে অবশ্য দ্য ট্রায়ালের মতো ওয়েব সিরিজে দেখা মিলেছে তাঁর। হালে সঞ্চালনার কাজও করছেন। এবার বড় দান চাললেন কাজল।

    হাতে নেই ছবির কাজ, অজয়ের সঙ্গে ডিভোর্স চর্চার মাঝে সম্পত্তি ভাড়ায় দিলেন কাজল (HT Files)
    বলিউড অভিনেত্রী কাজল দেবগন মুম্বইয়ের গোরেগাঁওয়ের একটি খুচরা জায়গা এইচডিএফসি ব্যাংককে নয় বছরের জন্য ৮.৬ কোটি টাকার ভাড়ায় ভাড়া দিয়েছেন। কাজল ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ২৮.৭৮ কোটি টাকায় সম্পত্তিটি কিনেছিলেন। নথি অনুসারে, গোরেগাঁওয়ের ভারত আরিজে অবস্থিত খুচরা ইউনিটটির কার্পেট এরিয়া এটি যার বিস্তার ১,৮১৭ বর্গফুট এবং একটি পার্কিং স্লট রয়েছে।

    লিজ চুক্তিটি ১৪ নভেম্বর নথিভুক্ত হয়েছে, যার জন্য ৫.৬১ লক্ষ টাকা স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ত্রিশ হাজার টাকা নিবন্ধন চার্জ ছিল। চুক্তিতে ২৭.৬১ লক্ষ সিকিউরিটি ডিপোজিটও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্কয়ার ইয়ার্ডসের বিশ্লেষণ অনুসারে, ভাড়া চুক্তিটি নভেম্বর মাস থেকে শুরু করে আগামী নয় বছর বিস্তৃত। প্রথম তিন বছরের জন্য মাসিক ভাড়া ৬.৯ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রতিটি পরপর তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ভাড়া ১৫% বৃদ্ধি পাবে, পরবর্তী তিন বছরের জন্য ৭.৯ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদের শেষ তিন বছরে ৯.১৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে। যার অর্থ ৯ বছরের মেয়াদে কাজলের মোট অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ দাঁড়াবে ৮.৬ কোটি টাকা।

    কাজল দেবগন এবং এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের তরফে এই নিয়ে এখনও কোনও মন্তব্য মেলেনি। এই বছরের শুরুতে, বলিউড অভিনেতা অজয় দেবগন মুম্বাইয়ের আন্ধেরি ওয়েস্ট অঞ্চলে একটি অফিস ইউনিট মাসিক ৫.৪৭ লক্ষ টাকায় ভাড়া নেওয়ার জন্য খবরে শিরোনামে এসেছিলেন। হালে নিজের শো টু মাচ উইথ টুইঙ্কল অ্যান্ড কাজলে নায়িকা এক বক্তব্য নিয়ে হইচই পড়ে যায়। তিনি বলেছিলেন, বিয়ের এক্সপায়ারি ডেট থাকা উচিত। প্রশ্ন ওঠে তবে কি অজয়ের সঙ্গে কাজলের দাম্পত্যে চিড় ধরেছে?

    কাজল দেবগনের তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত এবং তিনি বিভিন্ন ঘরানার ছবিতে অভিনয় করেছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তার অবদানের জন্য একাধিক ফিল্মফেয়ার পুরষ্কার এবং পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তিনি দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে, কুছ কুছ হোতা হ্যায়, ফানা এবং মাই নেম ইজ খানের মতো চলচ্চিত্রে স্মরণীয় ভূমিকার জন্য পরিচিত।

