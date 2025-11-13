Kajol-Ajay:'বিয়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ থাকা দরকার…', কাজলের মুখে দাম্পত্য ভাঙার কথা! অজয়ের সঙ্গে সব ঠিক আছে তো?

বলিউডের অন্যতম আদর্শ দম্পতি কাজল ও অজয় দেবগণ। ২৭ বছরের দাম্পত্য দুজনের। ভালোবেসে পরস্পরের হাত ধরেছিলেন। মিডিয়ার চোখে ধুলো দিয়ে গাঁটছড়া বাঁধেন। দুজনের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কখনও কোনও বিতর্ক ধেয়ে আসেনি। কিন্তু আচমকাই যেন তার কাটল। কাজলের মুখে হঠাৎ করেই দাম্পত্য নিয়ে বাঁকা কথা। যা শুনে ভ্রূ কুঁচকাচ্ছেন অনেকেই।
টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কলের সাম্প্রতিক পর্বে অতিথি হিসাবে হাজির হয়েছেন ভিকি কৌশল এবং কৃতি শ্যানন। শো চলাকালীন, একটি প্রাণবন্ত আলোচনা শুরু হয়েছিল যখন অজয় ঘরণী দুম করে বলে বসেন, বিয়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ এবং পুনর্নবীকরণের বিকল্প থাকা উচিত।
এই শো-এর একটি মজাদার সেগমেন্ট রয়েছে। বাছাই পর্ব। দিস অউর দ্যাট। সেখানেই টুইঙ্কল প্রশ্ন রেখেছিলেন, বিয়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ এবং পুনর্নবীকরণের বিকল্প থাকা উচিত? কৃতি, ভিকি এবং টুইঙ্কল সকলেই একবাক্যে জানান, মোটেই নয়। তবে কাজল এই ধারণাটিকে সমর্থন করে জানান- অবশ্য়ই বিয়ের এক্সপায়ারি ডেট থাক উচিত। চেনা ভঙ্গিতে টুইঙ্কল মজা করে বলেন. ‘এটি বিবাহ, ওয়াশিং মেশিন নয়’। পাল্টা জবাবে কাজল বলেন, ‘আমি অবশ্যই তাই মনে করি। কী গ্যারান্টি দেয় যে আপনি সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তিকে বিয়ে করবেন? একটি পুনর্নবীকরণ বিকল্প থাকা উচিত এবং যদি মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ থাকে তবে কাউকে খুব বেশি সময় ধরে কষ্ট পেতে হবে না’। এমনকি তিনি টুইঙ্কলকে গ্রিন জোনে তার সাথে যোগ দিতে রাজি করানোর চেষ্টা করেছিলেন। পরের বক্তব্য ছিল, 'টাকাপয়সা সুখ কিনতে পারে। এবার, টুইঙ্কল এবং ভিকি রাজি হন এবং গ্রিন জোনে পা রেখেছিলেন, তবে কাজল রাজি হননি।
তাঁর মতে, ‘আপনার কাছে যতই টাকা থাকুক না কেন, এটি আসলে একটি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এটি আপনাকে সুখের আসল ধারণার প্রতি অসাড় করে দেয়’।
কেরিয়ারের শীর্ষে থাকাকালীনই সহ-অভিনেতা অজয় দেবগণকে বিয়ে করেন কাজল। অজয় দেবগনের বাড়ির ছাদে একদম চুপিসাড়ে সাত পাক ঘুরেছিলেন দুজনে। দীর্ঘদিন সম্পর্কে থাকার পরেও অজয়কে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ ছিল না কাজলের জন্য। কারণ তখন বলিউডের লিডিং হিরোইন তিনি। অভিনেত্রীর কথায়, অজয়কে বিয়ে করাটা তাঁর ‘জীবনের কঠিন সিদ্ধান্ত’। তবে অজয়ের সঙ্গে এত বছর সংসার করার পর কাজলের আচমকা কেন মনে হল বিয়ের এক্সপায়ারি ডেট থাকা উচিত তা নিয়ে ধন্দে অনেকেই।
