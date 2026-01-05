প্রথমবার একসঙ্গে কল্কি-পরমব্রত, কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে চলল শ্যুটিং
বরাবরই নিজেকে অন্যভাবে মেলে ধরতে পছন্দ করেন অভিনেত্রী কল্কি কেকলা। বিদেশে মানুষ হলেও শুধু হিন্দি নয়, খুব সুন্দর ভাবে বলতে পারেন বাংলা ভাষাও। তবে কলকাতায় কখনও আসা হয়নি তাঁর। এবার সে সাধও পূরণ করলেন তিনি। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে বসে করলেন নতুন হিন্দি ওয়েব সিরিজের শ্যুটিং।
শীতের মরশুমে রাস্তার ধারে যদি আপনি হঠাৎ করে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং কল্কিকে একসঙ্গে দেখতে পান তাহলে কেমন লাগবে? ঠিক সেই অনুভূতি হয়েছে পথ চলতি মানুষদের যখন তারা কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে বসে থাকতে দেখেছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং কল্কি কেকলাকে।
জানা গিয়েছে, নতুন একটি হিন্দি ওয়েব সিরিজের জন্য কলকাতায় এসেছেন কল্কি। নিখিল আডবানি প্রচলিত এই নতুন সিরিজে জুটি বাঁধতে চলেছেন তাঁরা। অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর জন্য এই নতুন কাজ শুরু করতে চলেছেন তাঁরা, খুব সম্ভবত যার নাম হতে চলেছে কাহের।
সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই সিরিজে একজন বঙ্গ তনয়ার ভূমিকায় অভিনয় করবেন কল্কি। নাম অহনা। একজন বাঙালি মেয়ের সাজে অবাধে তিনি নিজেকে মেলে ধরেছেন সকলের সামনে। দেখলে মনেই হবে না যে এই প্রথম কোনও বাঙালি চরিত্রের অভিনয় করলেন তিনি।
এও জানা গিয়েছে, গত রবিবার ছুটির দিনে কলেজস্ট্রিট এবং বাগবাজারের ঘাটে চুটিয়ে কাজ করেছেন কল্কি। কাজের ফাঁকে খেয়েছেন লুচি তরকারি এবং অন্যান্য বাঙালি খাবার। তবে এই সিরিজ নিয়ে আপাতত মুখ খুলতে নারাজ পরিচালক-প্রযোজক এবং কলাকুশলীরা।
প্রসঙ্গত, গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে কিলবিল সোসাইটি নামক একটি ছবিতে অভিনয় করেছেন পরমব্রত। ২০১২ সালে মুক্তি প্রাপ্ত ছবি হেমলক সোসাইটির গল্পকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে এই সিনেমাটি। অন্যদিকে কল্কি পরিচিত হিন্দি সিনেমার নায়িকা হিসেবে। এবার দুই প্রান্তের দুই তারকাকে একসঙ্গে দেখতে চলেছেন দর্শকরা।
