‘কল্কি’-এর জন্য সব থেকে বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছেন এই অভিনেতা! ১০ দিনের জন্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকা

‘কল্কি’-এর জন্য সব থেকে বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছেন এই অভিনেতা! ১০ দিনের জন্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকা
নাগ অশ্বিন পরিচালিত, বিজ্ঞান-কল্পকাহিনীর ছবি ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ একটি সুপারহিট এবং ব্যয়বহুল ছবি ছিল। প্রভাস, অমিতাভ বচ্চন, দীপিকা পাড়ুকোন এবং কমল হাসানের মতো অভিনেতারা এই ছবিতে কাজ করেছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন এই অভিনেতাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন?
নাগ অশ্বিন পরিচালিত, বিজ্ঞান-কল্পকাহিনীর ছবি ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ একটি সুপারহিট এবং ব্যয়বহুল ছবি ছিল। প্রভাস, অমিতাভ বচ্চন, দীপিকা পাড়ুকোন এবং কমল হাসানের মতো অভিনেতারা এই ছবিতে কাজ করেছেন। ছবিটি বক্স অফিসে দারুন সাফল্য পেয়েছিল। কিন্তু আপনি কি জানেন এই অভিনেতাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন?
সম্প্রতি একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা জানিয়েছেন যে, কোনও অভিনেতা ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ ছবির শ্যুটিংয়ের জন্য প্রতিদিন প্রায় ১৮ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন। এই অভিনেতা আর কেউ নন, দক্ষিণের সুপারস্টার কমল হাসান। চলচ্চিত্র নির্মাতা যুগী সেতু সম্প্রতি ইন্ডিয়াগ্লিটজকে একটি সাক্ষাৎকার এটি জানিয়েছেন। সাক্ষাৎকারের সময়, যুগী সেতু প্রকাশ করেছেন যে, কমল হাসানকে তাঁর ভূমিকার জন্য ১৫০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছিল।
যুগী তার সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'কমল স্যারের মর্যাদা এমনই। 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'-এর ২০ দিনের কল শিটের জন্য তিনি ১৫০ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। আমি তাঁর জন্মদিনে তাঁকে বলেছিলাম যে, তিনি ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অভিনেতা এবং তিনি প্রতিদিন ১ মিলিয়ন ডলার পাচ্ছেন কারণ তিনি ২০ দিনের জন্য ১৫০ কোটি টাকা পেয়েছেন।' তবে আদতে কমল মাত্র ১০ দিনের শ্যুটিং করেছেন, এই প্রসঙ্গ উঠতেই তখন যুগী বলেন, ‘দুঃখিত, আমি নিজেকে সংশোধন করছি, প্রতিদিন ২ মিলিয়ন ডলার।’ এইভাবে, খুব অল্প সময়ের জন্য আসা সত্ত্বেও, কমল হাসান চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অভিনেতা হয়ে ওঠেন।
‘কল্কি ২৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ’ ছবিতে কমল হাসান সুপ্রিম ইয়াসকিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। যদিও প্রথম কিস্তিতে তাঁর স্ক্রিন টাইম সীমিত ছিল, চরিত্রটি ছবির বৃহত্তর গল্পের কেন্দ্রবিন্দু এবং সিক্যুয়েলে আরও বেশি উপস্থিতি থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও কমল হাসান ছবিতে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনি তাঁর অভিনয় দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন।
News/Entertainment/‘কল্কি’-এর জন্য সব থেকে বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছেন এই অভিনেতা! ১০ দিনের জন্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকা