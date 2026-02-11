সোনু সুদের পর রাজপালের পাশে দাঁড়ালেন কমল আর খান, করবেন ১০ লক্ষ অর্থ সাহায্য
জেলবন্দী অবস্থায় আর্থিক অনটনে থাকা অভিনেতা রাজপাল যাদবের পাশে দাঁড়ালেন সোনু সুদ, গুরমিত চৌধুরী এবং তেজ প্রতাপ যাদবের মতো তারকারা।
এই মুহূর্তে দিল্লির তিহার জেলে রয়েছেন বলিউড অভিনেতা রাজপাল যাদব। বর্তমানে ৯ কোটি টাকার ঋণ এবং চেক বাউন্স মামলায় জড়িত তিনি। খুব সম্প্রতি রাজপাল যাদবের পাশে থাকার কথা বলেন অভিনেতা সোনু সুদ। এবার অভিনেতাকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন সিনেমা সমালোচক আর কমল খান।
মঙ্গলবার কে আর কে তাঁর অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে যাদবকে সমর্থন করার জন্য ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং চলচ্চিত্র জগতের সদস্যদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আমি রাজপাল যাদবের জন্য ১০ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত । আসুন বলিউডের সকল মানুষ একত্রিত হয়ে তাকে ৫ কোটি টাকা দেই! যদি সে মাত্র ৫ কোটি টাকা ফেরত দেয় তাহলে সে অবিলম্বে জেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে! আসুন আমরা সবাই তাকে সাহায্য করি।’
মঙ্গলবার, রাজপাল যাদবের আর্থিক কষ্টের কথা এবং সাহায্যের জন্য কেউ নেই বলে তাঁর আবেগপূর্ণ স্বীকারোক্তি শোনার পর সোনু সুদ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। সোনু এক্স (পূর্বে টুইটার) এবং ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে রাজপালকে একটি সিনেমা এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য কিছু অংকের সাইনিং মানির প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের সকল সদস্যদেরও রাজপালের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে রাজপাল বুঝতে পারেন যে এই কঠিন সময়ে তিনি একা নন।
বলিউড হাঙ্গামার এক প্রতিবেদন অনুসারে , আত্মসমর্পণের আগে, যাদব একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলেছিলেন, ‘আমার কী করা উচিত? আমার কাছে কোনও টাকা নেই। আমি অন্য কোনও সমাধান দেখতে পাচ্ছি না।' ইন্ডাস্ট্রিতে বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, 'ইহান হাম সব আকেলে হ্যায়। কোনও বন্ধু নেই। আমাকে এই সংকট নিজেই মোকাবেলা করতে হবে।’
রাজপাল যাদবের আইনি সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত:
ঘটনার সূত্রপাত ২০১০ সালে, যখন রাজপাল তাঁর পরিচালনায় প্রথম সিনেমা 'আতা পাতা লাপাতা' (২০১২) তৈরির জন্য দিল্লি-ভিত্তিক 'মিউচুয়াল প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড' থেকে ৫ কোটি টাকা ঋণ নেন। সিনেমাটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ পরিশোধে সমস্যা দেখা দেয় এবং একটি আইনি লড়াই শুরু হয়। ২০১৮ সালের এপ্রিলে, ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী রাধাকে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে। অভিযোগকারীকে দেওয়া ৭টি চেক বাউন্স হওয়ার পর, অভিনেতাকে ৬ মাসের সরল কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।
২০১৯ সালের প্রথম দিকে একটি সেশনস কোর্ট এই রায় বহাল রাখে। দিল্লি হাইকোর্টে একটি রিভিশন পিটিশন দাখিল করা সত্ত্বেও, অভিনেতার আইনি সমস্যা সময়ের সাথে সাথে আরও বেড়েছে। ২০২৪ সালের জুন মাসে, আদালত তাঁর সাজা স্থগিত করে এবং প্রায় ৯ কোটি টাকা পরিশোধের জন্য নির্দেশ দেয়।