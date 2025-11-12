Edit Profile
    Sherlyn Chopra: শরীর থেকে ‘নকল স্তন’ সরাচ্ছেন শার্লিন! কী কারণে ‘বুকের অতিরিক্ত ওজন’ কমাচ্ছেন?

    Sherlyn Chopra: সেক্সি লুক পেতে একসময় স্তনের ভিতর সিলিকনের নকল স্তন লাগিয়েছিলেন শার্লিন চোপড়া। এবার অস্ত্রোপচার করে সেই সিলিকন ইমপ্লান্ট সরিয়ে ফেলতে চলেছেন নায়িকা।

    Published on: Nov 12, 2025 1:15 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বলিউড অভিনেত্রী-মডেল শার্লিন চোপড়া নিজের বোল্ড অবতারের জন্য হামেশাই সংবাদ শিরোনামে থাকেন। রাখঢাক না-পসন্দ শার্লিনের। প্লে ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে থাকা প্রথম ভারতীয় শার্লিন এবার নিজের শরীর থেকে ব্রেস্ট ইমপ্লান্ট সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

    ‘নকল স্তন’ সরাচ্ছেন শার্লিন! অসহ্য় যন্ত্রণা বুকে, বাধ্য হয়েই নিলেন সিদ্ধান্ত
    ‘নকল স্তন’ সরাচ্ছেন শার্লিন! অসহ্য় যন্ত্রণা বুকে, বাধ্য হয়েই নিলেন সিদ্ধান্ত

    হ্য়াঁ, শার্লিনের সুডৌল স্তন ঈশ্বর প্রদত্ত নয়। আকর্ষনীয় দেখাতে সার্জারির মাধ্যমে কৃত্রিম স্তন লাগিয়েছিলেন তিনি। অভিনেত্রী একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে সমস্ত ধরণের ফিলার এবং ইমপ্লান্ট সম্পর্কে লিখেছেন যে তিনি তাদের নিন্দা করছেন না তবে নিজেকে নিজের আসল রূপে গ্রহণ করছেন। শার্লিন জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন ধরেই পিঠে ব্যথা ও অন্যান্য সমস্যা ছিল।

    অভিনেত্রী ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন এবং লিখেছেন, ‘২০২৩-এর অগস্টে আমি আমার মুখ থেকে সমস্ত ফিলার সরিয়ে ফেলেছিলাম যাতে আমি আমার আসল রূপে দেখতে পারি। এবং আজ আমি স্তন ইমপ্লান্ট অপসারণের অস্ত্রোপচার করছি যাতে আমি কোনও অতিরিক্ত ওজন ছাড়াই জীবনযাপন করতে পারি। দয়া করে বুঝতে পারেন যে এই পোস্টটি ফিলার এবং সিলিকন ইমপ্লান্টের নিন্দা করার বিষয়ে নয়, বা যারা সেগুলো পছন্দ করে তাদের সম্পর্কে নয়। এই পোস্টটি আমার পছন্দ এবং নিজেকে গ্রহণ করার বিষয়ে’।

    পোস্ট করা ভিডিওতে শার্লিন চোপড়া বলেন, ‘গত কয়েকদিন ধরে আমি পিঠ, বুকে, ঘাড় ও কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছি, পাশাপাশি আমার বুকে অনেক ভারী ভাব অনুভব করছি। বেশ কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ডাক্তারদের দেখার পরে, আমি জানতে পারি যে এই ব্যথার কারণ ছিল আমার ভারী স্তন ইমপ্লান্ট। তাই নিজের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রাখুন। আমার সক্রিয়তা, স্বাস্থ্য এবং সহনশীলতার কথা মাথায় রেখে, আমি আমার ইমপ্লান্টগুলি স্থায়ীভাবে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি কি নার্ভাস? হ্যাঁ, একটু। আমি কি উত্তেজিত? অনেক বেশী’। অভিনেত্রী শার্লিন চোপড়া বলেছেন, অতিরিক্ত ওজন ছাড়াই নতুন জীবন শুরু করতে পেরে তিনি খুবই উচ্ছ্বসিত।

    উল্লেখ্য, 'দিল বোলে হাড়িপ্পা', 'ওয়াজম তুম হো', 'কামসূত্র ৩ ডি', 'দোস্তি-ফ্রেন্ডস ফরএভার', 'জওয়ানি দিওয়ানি', 'রাকিব', 'টাইম পাস'-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন শার্লিন।

