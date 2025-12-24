Edit Profile
    শ্রীময়ীর কোলে কাঞ্চন! 'বোঝাই যাচ্ছে বউ তোকে নাচায়... ', বললেন রচনা

    অপেক্ষার আর মাত্র কয়েক ঘন্টা। তারপরেই বড় পর্দায় মুক্তি পাবে প্রজাপতি ২। ছবির প্রমোশনে ইতিমধ্যেই জি বাংলার সারেগামাপা এবং দিদি নাম্বার ওয়ান এর মঞ্চে ঘুরে গিয়েছেন দেব। এবার দিদি নাম্বার ওয়ান মাথাতে এলেন প্রজাপতি ২ ছবির বাকি সতীর্থরা।

    Published on: Dec 24, 2025 5:07 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    অপেক্ষার আর মাত্র কয়েক ঘন্টা। তারপরেই বড় পর্দায় মুক্তি পাবে ‘প্রজাপতি ২’। ছবির প্রমোশনে ইতিমধ্যেই জি বাংলার সারেগামাপা এবং দিদি নম্বর ওয়ান-এর মঞ্চে ঘুরে গিয়েছেন দেব। এবার দিদি নম্বর ওয়ান মাতাতে এলেন ‘প্রজাপতি ২’ ছবির বাকি সতীর্থরা।

    বোঝাই যাচ্ছে বউ তোকে নাচায়... ', বললেন রচনা
    বড়দিনের বিকেলে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শো ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’ মাতিয়ে তুলতে আসছেন সস্ত্রীক কাঞ্চন মল্লিক, জয় প্রামানিক এবং স্বাগতা বসু, স্বস্ত্রীক পার্থ ভৌমিক। তবে যে মঞ্চে কাঞ্চন এবং শ্রীময়ী রয়েছেন, সেখানে যে আর কারও প্রয়োজন হয় না একথা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল।

    আরও পড়ুন: 'ঋত্বিক কী করে রাজি হলেন...?' ‘কর্মা কোর্মা’-কে ‘অখাদ্য সিরিজ’ বলে দাবী তসলিমার

    ‘দিদি নম্বর ওয়ান’ অনুষ্ঠানের নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেখানে দেখা যাচ্ছে, মঞ্চে স্বামীকে কোলে তুলে নিয়ে ঘোরাচ্ছেন শ্রীময়ী। শুধু তাই নয়, স্বামীর সঙ্গে নাচ করতেও দেখা গেল অভিনেত্রীকে। স্ত্রীর কথার অমান্য কি করা যায়? তাই বাধ্য স্বামীর মতই শ্রীময়ীর সঙ্গে তাল মেলালেন কাঞ্চন।

    কাঞ্চনকে দেখে হাসতে হাসতে রচনা বলেন, ‘বোঝাই যাচ্ছে শ্রীময়ী তোকে কেমন নাচায়।’ তবে কাঞ্চন শ্রীময়ী যেমন পাওয়ার কাপল, সেখানে কিঞ্চিত শান্ত স্বাগতা বসু এবং জয় প্রামানিক। স্বাগতা বসু বহু বছর ধরে এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত। সিনেমায় মিঠুন চক্রবর্তীর স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি।

    আরও পড়ুন: 'তিন দিনের মধ্যে তোমরা সুখবর... ', তবে কি আবার গর্ভবতী মধুবনী?

    এই সিনেমায় এই প্রথম পার্থ ভৌমিককে দেখতে পাওয়া গেল ‘দিদি নম্বর ওয়ান’ অনুষ্ঠানের মঞ্চে আসতে। একজন দাপুটে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলেও পার্থ ভৌমিক আদ্যপ্রান্ত একজন সিনেমা প্রেমিক মানুষ। নাটকের পাশাপাশি তিনি এখন বেশ কয়েকটি সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন। তবে মানুষটা যে একেবারেই প্রেমিক মানুষ নন তা অনুষ্ঠানে ফাঁস করলেন পার্থ বাবুর স্ত্রী নূতন ভৌমিক।

    প্রসঙ্গত, বড়দিনে বাবা ছেলের অনবদ্য একটি ভালোবাসার কাহিনি দেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন ভক্তরা। এই সিনেমাটি ‘প্রজাপতি’ সিনেমার সিক্যুয়েল নয় বরং এই সিনেমা মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বপ্ন পূরণের কাহিনি তুলে ধরবে সকলের কাছে।

