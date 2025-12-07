Edit Profile
    'ওঁরা সুযোগ পেলেই দীঘায় ছবি... ', ছবি বিতর্কে ট্রোলারদের কড়া জবাব কাঞ্চনের

    কিছু মাস আগে কাঞ্চন মল্লিক এবং শ্রীময়ী চট্টরাজের একটি ছবি ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে যেখানে থাইল্যান্ডের সমুদ্র সৈকতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে ছবি তুলতে দেখা যায় কাঞ্চনকে। সেই ছবিটি নিয়ে সমাজমাধ্যমে তারকা দম্পতি চরম হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন কাঞ্চন নিজেই।

    Published on: Dec 07, 2025 8:20 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    কিছু মাস আগে কাঞ্চন মল্লিক এবং শ্রীময়ী চট্টরাজের একটি ছবি ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে যেখানে থাইল্যান্ডের সমুদ্র সৈকতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে ছবি তুলতে দেখা যায় কাঞ্চনকে। সেই ছবিটি নিয়ে সমাজমাধ্যমে তারকা দম্পতি চরম হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন কাঞ্চন নিজেই।

    ছবি বিতর্কে ট্রোলারদের কড়া জবাব কাঞ্চনের
    ছবি বিতর্কে ট্রোলারদের কড়া জবাব কাঞ্চনের

    সম্প্রতি চুপ কর নামের একটি পেজ থেকে ভিডিও ভাইরাল হয় যেখানে দেখা যায় কাঞ্চন এবং শ্রীময়ী দুজনেই নিজেদের বক্তব্য রাখেন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের তুমুলভাবে উপহাস করার জন্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা তাঁদের কটাক্ষ করেন তাদের তাঁরা ঠিক কী চোখে দেখেন, কী ভাবেন, সবটাই খোলসা করেন কাঞ্চন এবং শ্রীময়ী।

    আরও পড়ুন: 'ভীষণ মিস করি... ', তনুশ্রীর বিয়ের পরেই কি বারবার মনে পড়ছে পুরনো কথা?

    সমাজ মাধ্যমের কটাক্ষ নিয়ে শ্রীময়ী বলেন, কে কি বলল তা নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র চিন্তিত নই। আমার বাড়ির লোক কি বলল তা নিয়ে আমি চিন্তিত কিন্তু রাস্তায় কি কি বলছে তা নিয়ে আমি এক ফোঁটা চিন্তা করি না। শ্রীময়ীকে থামিয়ে কাঞ্চন বলেন, আমার দুটো কথা বলার আছে এখানে।

    কাঞ্চন বলেন, আমার বাড়ির পাশের ঝুম্পা বৌদি বা টুম্পা বৌদি যিনি আমাকে প্রত্যেকদিন দেখছেন, তাদের মনেও কিন্তু ইচ্ছা করে আমার মত ছবি তুলতে কিন্তু তারা পারছেন না। হয়তো তারা দিঘা বা পুরি অভি যেতে পারবেন কিন্তু থাইল্যান্ড যেতে পারবেন না। কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি তাদের যদি একবার তাদের স্বামীদের সঙ্গে এরকম ছবি তোলার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তারা আমার থেকেও ভালো ছবি তুলবেন।

    আরও পড়ুন: 'তোমরা সবাই ওকে বিরক্ত কর... ', দেবের ঠিকানা ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দিলেন জিৎ, কেন?

    কাঞ্চন আরও বলেন, একটা সময় ছিল যখন রাস্তায় ধারে দাঁড়িয়ে এইসব নিয়ে চর্চা করা হতো সেটা এখন গ্লোবাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে। এখন সবাই এসে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের মতো বক্তব্য রেখে যান। আমি জানি এই ঝুম্পা বৌদি বা টুম্পা বৌদি দিনরাত ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে আমাকে দেখেন। কথা বলার কোনও লাইসেন্স নেই বলেই আজ যে যা খুশি বলে চলে যান।

    প্রসঙ্গত, কাঞ্চন মল্লিক এবং শ্রীময়ী চট্টরাজকে বহুবার বহু উপহাসের শিকার হতে হয়েছে। শুধু তাঁরা নন, উপহাসের শিকার হতে হয়েছে তাঁদের একরত্তি কন্যা কৃষিভিকেও। তবে কখনও ইগনোর করে আবার কখনও কড়া হাতে গোটা ব্যাপারটাকে নিজেদের আয়ত্তে এনেছেন এই তারকা দম্পতি।

    News/Entertainment/'ওঁরা সুযোগ পেলেই দীঘায় ছবি... ', ছবি বিতর্কে ট্রোলারদের কড়া জবাব কাঞ্চনের
