Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রুদ্রনীলের বিয়েতে নিতবর হবেন কাঞ্চন! কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন অভিনেতা?

    সম্প্রতি অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন এবং তাঁর ৩৯ বছর ইন্ডাস্ট্রিতে কাটানোর উপলক্ষে একটি বড় পার্টি থ্রো করেছিলেন অগ্নিদেব এবং সুদিপা চট্টোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে টলিউডের একাধিক বড় তারকা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চন মল্লিক থেকে শুরু করে রুদ্রনীল ঘোষ সকলেই।

    Published on: Feb 05, 2026 2:31 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সম্প্রতি অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন এবং তাঁর ৩৯ বছর ইন্ডাস্ট্রিতে কাটানোর উপলক্ষে একটি বড় পার্টি থ্রো করেছিলেন অগ্নিদেব এবং সুদীপা চট্টোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে টলিউডের একাধিক বড় তারকা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চন মল্লিক থেকে শুরু করে রুদ্রনীল ঘোষ সকলেই।

    কবে হবে রুদ্রুলের বিয়ে? খোলসা করলেন কাঞ্চন
    কবে হবে রুদ্রুলের বিয়ে? খোলসা করলেন কাঞ্চন

    রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে রুদ্রনীল এবং কাঞ্চন দুজনের মতাদর্শ আলাদা হলেও শিল্পী হিসেবে তাঁরা দুজন দুজনের খুব ভালো বন্ধু। তাই রুদ্রনীলের বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই কাঞ্চন হাসতে হাসতে বলেন, ‘আমি তো নিত বর হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি।’

    আরও পড়ুন: কনীনিকার রান্নাঘরে এলেন স্বস্তিকা, কোমর বেঁধে করলেন রকমারি পদ রান্না

    এখন টলিপাড়ায় একদিকে যেমন দেবের বিয়ে নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়েছে তেমন অন্যদিকে চলতি বছরের গোড়া থেকেই রুদ্রনীলের বিয়ে নিয়েও গুজব ছড়িয়েছে সর্বত্র। যদিও এর কারণ রুদ্রনীল নিজেই কারণ গত বছরের শেষে তিনি নিজেই বলেছিলেন ২০২৬ সালের বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন তিনি।

    কিন্তু ২০২৬ সালের গোটা এক মাস কেটে গেলেও রুদ্রনীল কিন্তু বিয়ে নিয়ে একেবারে চুপ। তাই অগ্নিদেব এবং সুদীপার অনুষ্ঠানে রুদ্রনীলকে আবার সেই প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, ‘ভদ্রলোকের এক কথা। প্রতিবছর আমি বিয়ে করব কথা দিই। কিন্তু কবে করব জানি না।’

    আরও পড়ুন: জিয়াগঞ্জ থেকে মুম্বই ফিরলেন অভিনেতা, আমিরের ছবিতে কি তবে গান গাইছেন অরিজিৎ?

    কাঞ্চনকে রুদ্রনীলের বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি বলেন, ‘আমি তো নিত বর হব বলে বসে আছি। রুদ্রনীল বিয়ে করলেই আমার সেই শখ পূরণ হবে।’ কাঞ্চনের কথার উত্তরে রুদ্রনীল বলেন, ‘ও নিত বর হওয়ার অপেক্ষায় বুড়ো হয়ে গেল আর আমি প্রৌঢ় হয়ে গেলাম, কিন্তু কেউ কথা ভাঙ্গেনি!’

    প্রসঙ্গত, গতবছর ‘ধুমকেতু’ সিনেমায় রুদ্রনীলের অসাধারণ অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সকলে। তিনি আক্ষরিক অর্থেই যে একজন যাক অভিনেতা তা তিনি সিনেমার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেন। অন্যদিকে কাঞ্চন এখন একের পর এক সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত। কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে ‘নিকষ ছায়া ২’, সেখানে কাঞ্চনের অভিনয় সত্যি প্রশংসিত। এছাড়াও ‘ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল’ সিনেমায় ভুতের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা দিয়েছে কাঞ্চনকে।

    News/Entertainment/রুদ্রনীলের বিয়েতে নিতবর হবেন কাঞ্চন! কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন অভিনেতা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes