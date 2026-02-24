Edit Profile
    Kanchan-Sreemoyee: মাত্র দেড় বছরের মেয়ে! কৃষভির জন্য ভাই আনলেন কাঞ্চন-শ্রীময়ী, পরিবারে নতুন মুখ

    শ্রীময়ীর শেয়ার করা ভিডিয়োতে দেখা গেল, মেয়ে কৃষভির হাতে ভাইকে তুলে দিলেন কাঞ্চন। আর তাকে পেয়ে আনন্দ আর ধরে না খুদের। ভরাল চুমুতে। 

    Published on: Feb 24, 2026 2:28 PM IST
    By Tulika Samadder
    টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত জুটি হলেন কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টোরাজ। তাঁদের প্রেম থেকে দাম্পত্য, প্রতিটা খুঁটিনাটি নিয়েই চর্চা হরদম। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁরা বসেছিলেন বিয়ের পিঁড়িতে। আর সেই বছরের নভেম্বরেই জন্ম হয় মেয়ে কৃষভির। আপাতত খুদের বয়স বছর দেড়েক। মেয়ের ফোটে যখনই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নেন কাঞ্চন বা শ্রীময়ী, তাতে ভালোবাসায় ভরায় নেটিজেনরা। এবার যেমন দেখা গেল মা-বাবার থেকে উপহারে ভাই পেয়ে, আনন্দে আটখানা কৃষভি।

    মেয়ে কৃষভির জন্য ভাই আনলেন কাঞ্চন।
    শ্রীময়ী একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে নেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। যেখানে দেখা যায় বাবা, অর্থাৎ কাঞ্চন একগুচ্ছ শপিং করেছে কৃষভির জন্য। সঙ্গে একটি ছেলে পুতুল, আর যা হাতে পেয়ে আনন্দ আর ধরে না কৃষভির। কখনো সেটিকে চুমু খাচ্ছে, কখনো ঘুম পাড়াচ্ছে, কখনো আবার খাবার খাইয়ে দিচ্ছে। মেয়ের হাতে পুতুল তুলে দেওয়ার সময় শ্রীময়ীক বলতে শোনা যায়, ‘তোমার জন্য ভাই এনেছি…’! খুদের এমন মিষ্টি কাণ্ডকারখানা বেশ চুটিয়ে উপভোগ করেছে নেটপাড়াও।

    এমনিতেই মেয়ে অন্ত প্রাণ কাঞ্চন। শ্রীময়ীকে তো মাঝেমধ্যেই অভিযোগের সুরে বলতে শোনা যায়, মেয়ের বেলায় কেনাকাটায় একেবারেই ‘কিপটেম’ করেন না তৃণমূলের বিধায়ক। জামা থেকে গয়না, প্রয়োজনের আগেই হাজির হয় বাড়িতে। যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় এই কারণে কটাক্ষের মুখেও পড়তে হয় কাঞ্চনকে। নেটপাড়ার অভিযোগ, আরেক সন্তান, অর্থাৎ পিঙ্কির সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে থেকে হওয়া ছেলে ওশের কোনো দায়িত্বই পালন করেন না।

    ট্রোলে পাত্তা না দিলেও, একাধিকবার এই নিয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেতা-বিধায়ক। স্পষ্ট করেছেন, তিনি ছেলেকে মনে করেন না এমন কোনো দিন নেই। ওশের জন্মদিনে তার মঙ্গলের জন্য পুজো দেন ভগবানের কাছে। বারংবার চেষ্টা করেছেন ছেলের সঙ্গে যোগাযোগের। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। কাঞ্চনের বিশ্বাস, ওশ বড় হয়ে একদিন ঠিক বুঝবে বাবাকে। প্রসঙ্গত, ডিভোর্সের পর দ্বিতীয় স্ত্রী ও ছেলের ভরণপোষণের জন্য দিয়েছেন ৫৬ লাখ টাকা।

    এদিকে কৃষভি আর ওর ‘ভাই’য়ের ভিডিয়োটি মন কেড়ে নিয়েছে নেটপাড়ার। একজন তো কমেন্টে কাঞ্চন ও শ্রীময়ীকে পরামর্শ দিয়েছেন খুদেকে জলদি সত্যিকারের ভাই বা বোন এনে দেওয়ার!

