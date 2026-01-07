'অনেকের ৩০টা ফুলশয্যা, ৪০টা হানিমুন... ', তৃতীয় বিয়ে বিতর্কে মুখ খুললেন কাঞ্চন
টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে একাধিক তারকা একাধিকবার বিয়ে করলেও কাঞ্চন মল্লিককে বারবার কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছে। ৫০ বছর বয়সে তৃতীয়বার বিয়ে নিয়ে বহুবার বহু প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে অভিনেতাকে। তবে এবার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি।
সম্প্রতি Debbii UnleasHD কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কাঞ্চন বলেন, ‘সবাই শুধু বাইরেটা দেখেই বিচার করে। কিন্তু নৌকো যে চালায় সেই একমাত্র জানে নৌকোয় কতটা ফুটো হয়েছে এবং তার ব্যাসার্ধ কতটা। বাকিরা হয়তো বলবে যে কি মাঝি যে নৌকা ডুবিয়ে দিল কিন্তু যে নৌকা চালাচ্ছে সে ছাড়া আর কেউ জানে না নৌকোর কি হাল।’
অভিনেতা বলেন, ‘অনেকেই আছে যারা ৩০ বার ফুলশয্যা ৪০ বার হানিমুন করেছে, কিন্তু যেহেতু আমি অফিসিয়ালি তিনবার বিয়ে করেছি তাই সবসময় আমাকেই কথা শুনতে হয়। কিন্তু একটা সময় যখন সম্পর্কে আর কিছু থাকে না তখন সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসাই ভালো বলে আমি মনে করি।’
কাঞ্চন বলেন, ‘এটা ঠিক যে এক হাতে তালি বাজে না। আবার অন্যদিকে এখন যদি আমি কাউকে বোঝাতে বসি তখন সেই সম্পর্ক নিয়ে আরও কাটাছেঁড়া হবে। তাই এই কথা থেকে দূরে থাকাই ভালো।’
সবশেষে অভিনেতা বলেন, ‘ একটা সময় আমি যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, তখন শ্রীময়ী আমাকে ভালোবেসে আবার গড়ে তুলেছে। ওকে আমি রীতিমতো ভয় পাই। তবে আমি এও জানি ও ছাড়া আমাকে কেউ হ্যান্ডেল করতে পারবে না আবার কেউ বুঝতেও পারবে না। তাই সব সময় ওর কথা শুনে চলার চেষ্টা করি আমি।’
শ্রীময়ীকে বিয়ে করার পর থেকেই কাঞ্চন মল্লিককে শুনতে হয়েছে বহু কথা। এমনকি কাঞ্চন এবং শ্রীময়ীর ছোট্ট সন্তানকেও ছেড়ে দেয়নি মানুষ। একটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও কেন পিঙ্কিকে কাঞ্চন ডিভোর্স দিয়েছে, এই প্রশ্ন বারবার উঠেছে অভিনেতার দিকে।
