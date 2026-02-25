'এত সুন্দর সংসার গুছিয়েছে দেখে শুধু আমি নয়, আমার ছেলেও খুশি…', কাঞ্চন-শ্রীময়ীর সংসার প্রসঙ্গে প্রাক্তন পিঙ্কি

'এত সুন্দর সংসার গুছিয়েছে দেখে শুধু আমি নয়, আমার ছেলেও খুশি…', কাঞ্চন-শ্রীময়ীর সংসার প্রসঙ্গে প্রাক্তন পিঙ্কি
একসময় কাঞ্চন মল্লিক ও পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোবেসে ঘর বেঁধেছিলেন। শেষে তাঁরা বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন। তারপরই কাঞ্চন শ্রীময়ী চট্টরাজকে বিয়ে করেন। তাঁদের সুখী সংসারের নানা ঝলক প্রায়ই স্যোশাল মিডিয়ায় দেখা যায়। এবার পিঙ্কি জানালেন সেই প্রাক্তন কাঞ্চনের সুখী সংসার দেখে তিনি এবং তাঁর ছেলেও নাকি খুশি।
একসময় কাঞ্চন মল্লিক ও পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোবেসে ঘর বেঁধেছিলেন। তাঁদের একটি সন্তানও হয়। তবে এই সব কিছুর মধ্যেই হয় ছন্দপতন। ভাঙন ধরে তাঁদের সুখের সংসারে। শেষে তাঁরা বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন।
তাঁদের বিচ্ছেদ ছিল টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত একটি ঘটনা। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে কম কাদা ছোড়াছুড়ি হয়নি। পাশাপাশি নানা আইনি জটিলতাও তৈরি হয়েছিল। যদিও শেষে আলাদা হন তাঁরা। তারপরই কাঞ্চন শ্রীময়ী চট্টরাজকে বিয়ে করেন। তাঁদের সুখী সংসারের নানা ঝলক প্রায়ই স্যোশাল মিডিয়ায় দেখা যায়। এবার পিঙ্কি জানালেন সেই প্রাক্তন কাঞ্চনের সুখী সংসার দেখে তিনি এবং তাঁর ছেলেও নাকি খুশি।
সম্প্রতি দ্য পজেটিভা শোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পিঙ্কি এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমি খুবই আনন্দিত। আমি অন্যকে খারাপ রেখে বা অন্যকে খারাপ দেখে নিজে ভালো থাকতে কখনও শিখিনি। আমি নিজেকে ভালো রাখতে শিখেছি। নিজেকে খুঁজতে শিখেছি। নিজেকে খুঁড়তে শিখেছি। আমার ডিস্টার্ব করছে না এমন মানুষ, যেভাবে ভালো আছে, তাঁরা এত সুন্দর একটা সংসার ঘুছিয়ে নিয়েছে এটা দেখে শুধু আমি নয়, আমার ছেলে আমার পরিবার সবাই খুশি। ওশ এই দিক থেকে খুবই ম্যাচিওর।’
বাবা-মায়ের সম্পর্কের ওঠানামার সাক্ষী থেকেছে ওশও। বর্তমানে তাঁর বয়স ১১। পিঙ্কি এক সময় অভিযোগ করেছিলেন ছেলের কোনোরকম খোঁজখবর নেন না কাঞ্চন। উলটোদিকে ছেলেও বাবাকে আর নিজের জীবনে জায়গা দিতে রাজি নয়। যদিও কাঞ্চনের নতুন সংসার নিয়ে ওশের মনে কোনও অভিযোগ নেই, এমনটাই জনিয়েছেন পিঙ্কি একাধিক সাক্ষাৎকারে।
নিজের বৈবাহিক সম্পর্ক ভাঙনের মুখ দেখলেও, ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখেন পিঙ্কি। এক সাক্ষাৎকারে এই নিয়ে কথাও বলেন। তবে তাঁর দাবি, ‘বিয়েটা আল্টিমেট নয়’। বরং পিঙ্কি বিশ্বাস করেন যে, ‘লিভ ইন’-এর উপরেও রয়েছে তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা। কারণ তাঁর বিশ্বাস, এক ছাদের নীচে থেকে সম্পর্ক যাচাই করে সারাজীবন একজন মানুষের সঙ্গে কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব। আসলে সম্পর্কের ভরসা হওয়া উচিত বিশ্বাস ও বোঝাপড়া। পিঙ্কির বিশ্বাস, বড় হয়ে এই বিশ্বাস নিয়ে এগোবে তাঁর ছেলে ওশ-ও।
