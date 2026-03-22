'সোশ্যাল মিডিয়া নর্দমা কালচার ...,' নাম না করে সুস্মিতার বিয়ে নিয়ে কটাক্ষ করে ব্যাপক ট্রোল কাঞ্চনের তৃতীয় বউ শ্রীময়ী!

'সোশ্যাল মিডিয়া নর্দমা কালচার ...,' নাম না করে সুস্মিতার বিয়ে নিয়ে কটাক্ষ করে ব্যাপক ট্রোল কাঞ্চনের তৃতীয় বউ শ্রীময়ী!
নাম না করে সুস্মিতা রায়ের বিয়ে নিয়ে কটাক্ষ না করে ব্যাপক ট্রোল কাঞ্চন মল্লিকের তৃতীয় স্ত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজ! এক নেটিজেন লেখেন, '৩টে বিয়ের রেকর্ড তা ভেঙ্গে দিয়ে ৫ টা বিয়ে করে নিল, রাগ তো হতেই পারে।’
সুস্মিতা রায়, সায়ক চক্রবর্তী, সব্যসাচী চক্রবর্তী সমাজমাধ্যমে শেষ কয়েকদিন ধরে এই নামগুলো ঘোরাফেরা করছে। আর এর মূল কারণ হল সুস্মিতার বিয়ে। একসময় অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তীর দাদার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ছিলেন সুস্মিতা। তবে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তারপর কেন তাঁদের বিচ্ছেদ সেই নিয়ে সুস্মিতা বা সব্যসাচী কেউই মুখ খোলেননি। এরপর চলতি মাসে সুস্মিতা ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসতে সায়ক, বৌদি সুস্মিতার সাধের একটি পুরানো ছবি পোস্ট করেন। এরপর তাঁদের মধ্যে নানা সমস্যা শুরু হয়। বিচ্ছেদের কারণ জানিয়ে সুস্মিতা সায়ক, সায়কের দাদা ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনেন। তা নিয়ে একটি লাইভও করেন। এরপর সায়ক ও তাঁর দাদাও সুস্মিতার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনেন। আর এই নিয়ে স্যোশাল মিডিয়া রীতিমতো সরগরম হয়ে ওঠে।
আরও পড়ুন: ছেলে ইশানকে নিয়ে ইদ উদযাপন যশ-নুসরতের! অনুরাগীদের কোন বিশেষ বার্তা দিলেন নায়িকা?
দু'পক্ষের এই কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে যেমন সমাজমাধ্যমে এক দল নানা রকমের পরামর্শ দিতে থাকে ও কটাক্ষ করতে থাকে। অন্যপক্ষ আবার এই সব ঘটনায় রীতিমতো বিরক্ত প্রকাশ করে। বিরক্ত হন কাঞ্চন মল্লিকের তৃতীয় স্ত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজও।
তিনি সুস্মিতা বা সায়ক কারুর নাম না করেই সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্ট শেয়ার করে লেখেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়াটা নর্দমা হয়ে গিয়েছে। বলতে লজ্জা লাগে যে নর্দমাও পরিষ্কার করা হয় নিয়মিত কিন্তু মানুষ এত নিচে নেমে যাচ্ছে যে ব্যক্তিগত বিষয়গুলোকে এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় বেচতে বসেছে। আর কিছু কিছু অমানুষ আছে যারা এমন ভাব করে যে সোশ্যাল মিডিয়ার বিচারক তারা, নোংরা জিনিসগুলো নিয়ে তারা আবার মন্তব্য পেশ করছে। সত্যিই মানুষের কাজের খুব অভাব। এত নোংরা মানসিকতার লোক এই পৃথিবীতে এক্সিস্ট করে সেটা জানতেই পারতাম না যদি সোশ্যাল মিডিয়া নামক নর্দমা কালচার না চালু হতো। না চাইলেও বারবার ফিডে ঘোরাঘুরি করছে। লজ্জাজনক ছিঃ।’
আরও পড়ুন: বিয়ের পর প্রথম জন্মদিন রণজয়ের, গয়নাবড়ি থেকে চিংড়ির মালাইকারি বরের জন্য আর কী কী রান্না করবেন শ্যামৌপ্তি?
আর শ্রীময়ী এই পোস্ট করতেই তাঁকে নিয়ে শুরু হয়ে যায় ব্যাপক ট্রোল। একজন নেটিজেন লেখেন, ‘ঠিক বলেছেন, কিন্তু, কথাগুলো সমান ভাবে আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আপনিও সেই এক গোয়াল এর গরু।’ আর একজন লেখেন, ‘আপনি কি ইচ্ছা করে ট্রোল হতে আসেন সোশ্যাল মিডিয়াতে?’ আর এক ব্যক্তি লেখেন, ‘৩টে বিয়ের রেকর্ড তা ভেঙ্গে দিয়ে ৫ টা বিয়ে করে নিল, রাগ তো হতেই পারে।’ আর একজন নেটিজেন লেখেন, ‘হিংসা না করার চেষ্টা করুন, আপনিও পারবেন। নোংরামিতে আপনার রেকর্ডও নেহাত মন্দ নয় বলেই তো জানি।’