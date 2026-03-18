    লাল ফ্রকে ডল পুতুল, শপিং মলে শ্রীময়ী-কৃষভি, কাঞ্চনের থেকে আবদার করে কী কিনল খুদে

    দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স, তৃতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসা শ্রীময়ী চট্টোরাজের সঙ্গে, দ্বিতীয়বার বাবা হওয়া, স্ত্রীর ডেলিভারি কয়েক লাখ টাকার বিল-- বিতর্কের ঘনঘটায় ২০২৬ বিধানসভা-র টিকিট পাননি কাঞ্চন। তারই মাঝে তাঁকে দেখা গেল শপিং মলে পরিবারের সঙ্গে। 

    Mar 18, 2026, 10:31:38 IST
    By Tulika Samadder
    মঙ্গলবার দিনটা বেশ আলোচনায় ছিলেন কাঞ্চন মল্লিক। কারণ গতবার উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভোটে লড়ে, বিজেতা হলেও, এবারে টিকিট পাননি! এর কারণ নিয়ে শোনা যাচ্ছে যে, উত্তরপাড়ার মানুষ গত ৫ বছরে নাকি তাঁর দেখা পাননি বলেই চলে। একটু বেশিই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স, তৃতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসা শ্রীময়ী চট্টোরাজের সঙ্গে, দ্বিতীয়বার বাবা হওয়া, স্ত্রীর ডেলিভারি কয়েক লাখ টাকার বিল, সেক্ষেত্রেও আবার বিধায়ক কোটায় টাকা ফেরত পাওয়ার চেষ্টা, সব মিলিয়ে তর্ক পিছু ছাড়েনি। ফল স্বরূপ নিন্দুকদের দাবি যে, কাঞ্চনের মাথার থেকে হাত উঠিয়ে নিয়েছে তৃণমূল দল।

    কাঞ্চন-শ্রীময়ী-কৃষভি।
    শপিং মলে কৃষভি

    যদিও দেখা গেল, সেসব বিতর্কের মাঝেও পরিবারকে নিয়ে বেশ হাসিখুশি সময়ই কাটছে। শ্রীময়ী একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে নেন। যেখানে তাঁদের দেখা গেল শপিং মলে। বউ-শাশুড়ি আর মেয়েকে নিয়ে কাঞ্চন। দেড় বছরের কৃষভি বেশ গুটিগুটি পায়ে চলা শিখেছে। একটা লাল ফ্রক পরেছিল সে, মাথায় দুটো ঝুঁটি, যাতে আবার রংবেরঙের ফিতে। বাবার থেকে আবদার করে একটা খেলনা ফোন কিনতেও দেখা গেল। তার আধো স্বরে কথা বলা জিতে নিল নেটপাড়ার মন।

    টিকিট না পাওয়া নিয়ে কী বলেছেন কাঞ্চন?

    টিকিট না পেয়েও কিন্তু ক্ষোভ উগরে দেননি অভিনেতা। বরং অত্যন্ত পরিণত মনোভাব প্রকাশ করেছেন। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কাঞ্চন জানান: ‘আমি আগেই আভাস পেয়েছিলাম। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। এটি পুরোপুরি একটি দলীয় সিদ্ধান্ত। গত পাঁচ বছর বিধায়ক হিসেবে কাজ করেছি, সেটা আমার কাছে বড় প্রাপ্তি। বিধায়ক না থাকলেও দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে দিদির (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকব।’

    তৃণমূল থেকে উত্তরপাড়া কেন্দ্রে ভোটে লড়ছেন শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

    উত্তরপাড়া একসময় ছিল বামেদের শক্ত ঘাঁটি। আর সেই আসন থেকে এবার লড়ছেন মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া আসন থেকে কাঞ্চন মল্লিককে সড়ালেও, সেখানে কোনো বিনোদন জগতের মানুষকে আনা হয়নি। বরং, টিকিট পেয়েছেন দলের বর্ষীয়ান নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হয়েছে এই কেন্দ্রে। অর্থাৎ বেশ সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর হবে। পেশায় আইনজীবী শীর্ষণ্য। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে বহু কেস লড়েছেন। বোঝা যাচ্ছে, এই তরুণ তুর্কির উপরেই বাজি রেখেছে দল।

    News/Entertainment/লাল ফ্রকে ডল পুতুল, শপিং মলে শ্রীময়ী-কৃষভি, কাঞ্চনের থেকে আবদার করে কী কিনল খুদে
