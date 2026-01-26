Krishvi-Hattimatim tim: 'হাট্টিমাটিম টিম'-এর তালে নাচ কৃষভির, কাঞ্চন-কন্য়ার মিষ্টি রূপে মজে নেটপাড়া

টলিউড অভিনেতা ও বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক এবং অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজের আদরের কন্যা কৃশভি মল্লিক এখন নেটপাড়ার নতুন সেনসেশন। সম্প্রতি কৃশভির একটি নাচের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে, যা দেখে নেটিজেনরা তাকে 'লিটল ওয়ান্ডার' বলে আখ্যা দিচ্ছেন।
টলিউড তারকা দম্পতি কাঞ্চন মল্লিক এবং শ্রীময়ী চট্টরাজের মেয়ে কৃশভি জন্মের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার আকর্ষণের কেন্দ্রে। কখনো বাবার কোলে চড়ে আদুরে আবদার, আবার কখনো মায়ের সাথে খুনসুটি—কৃশভির প্রতিটি মুহূর্তই নেটিজেনদের মন জয় করে নেয়। তবে এবারের ভাইরাল ভিডিওটি একটু বেশিই বিশেষ।
ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, জনপ্রিয় বাংলা ছড়া 'হাট্টিমাটিম টিম'-এর তালে পা মেলাচ্ছে একরত্তি কৃশভি। পরনে হলুদ শাড়ি। সরস্বতী পুজোর দিন বাবার সঙ্গে খেলতে ব্য়স্ত সে। তখনই হাট্টিমাটিম টিম-এ নাচে মেতে উঠতে দেখা গেল কৃষভিকে। ছোট্ট হাতে মুদ্রার ভঙ্গি আর মিষ্টি হাসিতে সে যেন হুবহু তার বাবা কাঞ্চন মল্লিকের প্রতিভার ছাপ ফুটিয়ে তুলেছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি দেখে নেটিজেনরা নানা মন্তব্য করেছেন। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, কৃশভি ঠিক তার বাবার মতোই এক্সপ্রেশন দিতে পারে। তার শরীরী বিভঙ্গ এবং নাচের ছন্দে কাঞ্চন মল্লিকের সেই চেনা মেজাজ স্পষ্ট।কৃশভির অবোধ হাসি এবং ছড়ার তালের সাথে তাল মেলানোর ক্ষমতা দেখে অনেকেই তাকে আগামী দিনের 'স্টার' হিসেবে দেখছেন। শ্রীময়ী চট্টরাজ যখন এই ভিডিওটি শেয়ার করেন, তখন ভক্তরা কৃশভিকে অনেক আশীর্বাদ ও ভালোবাসা জানিয়েছেন।
২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে কৃশভির জন্ম হয়। দেখতে দেখতে ১৪ মাস বয়স হল কৃষভির। কাঞ্চন এবং শ্রীময়ী দুজনেই তাদের মেয়ের ছোটবেলার সুন্দর মুহূর্তগুলো ভক্তদের সাথে শেয়ার করতে ভালোবাসেন। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ইসকন মন্দিরে কৃশভির অন্নপ্রাশন বা মুখেভাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথমবার তার মুখ সামনে এনেছিলেন এই দম্পতি। নেটিজেনরা তখন থেকেই বলছেন, কৃশভি একেবারে তার বাবার 'কার্বন কপি'।