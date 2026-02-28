ভীষণ অভিমানী কাঞ্চন! একটা কাজেই মন ভালো হয়ে যায় অভিনেতার, কী জানেন?
ভালবাসা, রাগ, হিংসার মত খুব স্বাভাবিক একটি চারিত্রিক স্বভাবের মধ্যে রয়েছে অভিমান। ভালোবাসা থাকলে অভিমান হয়, অধিকারবোধ থাকলে অভিমানের জন্ম হয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির অভিমান হয়েছে সেটা বুঝতেই পারে না অন্যজন।
ভালবাসা, রাগ, হিংসার মত খুব স্বাভাবিক একটি চারিত্রিক স্বভাবের মধ্যে রয়েছে অভিমান। ভালোবাসা থাকলে অভিমান হয়, অধিকারবোধ থাকলে অভিমানের জন্ম হয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির অভিমান হয়েছে সেটা বুঝতেই পারে না অন্যজন। কাঞ্চনও তেমন একজন মানুষ যার মাঝেমধ্যেই অভিমান হয়, কিন্তু একটা কাজেই নিমেষে সাফ হয়ে যায় সেই রাগ অভিমান।
খুব সম্প্রতি ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্ত পরিচালিত এবং যিশু সেনগুপ্ত প্রযোজিত ছবি ‘অভিমান’- এর শ্যুটিং শুরু হয়েছে। সিনেমার শুভ মহরত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এবং কাঞ্চন মল্লিক সহ আরও অনেকে।
এই অনুষ্ঠানেই অভিমান নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কাঞ্চন বলেন, ‘অভিমান তাদেরই হয় যাদের ভালবাসার লোভ থাকে। অবশ্যই অভিমান হয় আমার। কার না অভিমান আছে! নবরাগের মধ্যে অভিমানও থাকে যেমন থাকে রাগ, দুঃখ, ভালোবাসা, প্রেম।’
অভিমানী কাঞ্চনের মন ভালো করতে কী লাগে অভিনেতা বলেন, ‘কিচ্ছু লাগে না। অভিমান ভাঙানোর জন্য একটু ভালো ব্যবহার প্রয়োজন হয় আরেকটু এগিয়ে যেতে হয় যার অভিমান হয়েছে তার দিকে।’
এরপরেই ‘অভিমান’ সিনেমায় কাঞ্চনের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে বলায় তিনি বলেন, ‘এটা তো এখন বলা যাবে না। কিন্তু এইটুকু বলব এই সিনেমার গল্পটা ভীষণ সুন্দর। তার মধ্যে যারা অভিনয় করছেন তারা প্রত্যেকে তুখোড়, তাই এই সিনেমাটা প্রত্যেকের খুব ভালো লাগবে।’
খুব সম্প্রতি কাঞ্চন মল্লিক অভিনয় করেছেন ‘ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল’ ছবিতে। তবে এই সিনেমাটি কাঞ্চনের কাছে ভীষণ স্পেশাল কারণ এই ছবিতে বহুদিন পর যিশু সেনগুপ্তের সঙ্গে বড় পর্দায় ধরা দেবেন তিনি।
ছবির শুভ মহরত অনুষ্ঠানে প্রসেনজিৎ এবং শুভশ্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজাত বন্দোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক, শ্রীজিৎ মুখোপাধ্যায় এবং অবশ্যই সৌরভ দাস।
জানা গিয়েছে, প্রসেনজিৎ অভিনীত চরিত্রের নাম ঋষি চ্যাটার্জী। যিশুর চরিত্রের নাম আকাশ চ্যাটার্জী। তিনি একজন গায়কের ভূমিকার অভিনয় করবেন এই সিনেমায়। এই ছবিতে একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প দেখতে পাবেন দর্শকরা।
News/Entertainment/ভীষণ অভিমানী কাঞ্চন! একটা কাজেই মন ভালো হয়ে যায় অভিনেতার, কী জানেন?