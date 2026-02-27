Edit Profile
    বিধায়ক হিসেবে ‘ফেল’ কাঞ্চন? উত্তরপাড়ায় তৃণমূলের টিকিট পাচ্ছেন না? এল জবাব

    আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক কি ঘাসফুল শিবিরের টিকিট পাবেন? নাকি উত্তরপাড়ার লড়াইয়ে এবার দলের তরফে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে তাঁকে? টলিপাড়ার অলিতে-গলিতে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে।

    Published on: Feb 27, 2026 7:58 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক কি তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিট পাবেন? নাকি দল তাঁকে আর প্রার্থী হিসেবে চাইছে না? টলিপাড়ার অলিতে-গলিতে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। গুঞ্জন ছড়িয়েছে যে, বিধায়ক হিসেবে কাঞ্চনের কাজে নাকি শীর্ষ নেতৃত্ব খুব একটা খুশি নন, তাই এবার তাঁর কেরিয়ারের রাজনৈতিক ইনিংস থমকে যেতে পারে। টিভি৯ বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই গোটা বিষয়টি নিয়ে এবার নীরবতা ভাঙলেন খোদ কাঞ্চন।

    উত্তরপাড়ায় কি তৃণমূলের টিকিট পাচ্ছেন না কাঞ্চন?
    ব্যক্তিগত জীবনের বিতর্ক ও টিকিট নিয়ে টানাপোড়েন

    গতবার বিধায়ক হওয়ার পর থেকেই কাঞ্চনের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কম চর্চা হয়নি। বিশেষ করে তাঁর তৃতীয় বিয়ে এবং শ্রীময়ী চট্টরাজকে কেন্দ্র করে যে দীর্ঘ বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তা জনমানসে এবং দলের অন্দরেও বেশ প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। অনেকে বলছেন, এই ব্যক্তিগত বিতর্কের ছায়া কি তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারেও পড়তে চলেছে?

    টিকিট নিয়ে কী বলছেন কাঞ্চন?

    নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো রাখঢাক না করেই কাঞ্চন জানিয়েছেন, টিকিট পাওয়ার জন্য তিনি কখনওই লালায়িত ছিলেন না। তাঁর কথায়, “কাঞ্চন মল্লিক প্রথমবারও টিকিট পাওয়ার জন্য তদবির করেনি। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধেই এই পদক্ষেপ নিয়েছিলাম”। অভিনেতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি নয়। তাই দল বা শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁর বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেবেন, তিনি মাথা পেতে তা মেনে নেবেন।

    কাজের খতিয়ান ও কৃতজ্ঞতা

    কাঞ্চন তাঁর সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন, একজন শিল্পীকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে দল। তবে তাঁর কাজের গুণমান নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে, তার জবাবে অভিনেতা জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই তিনি গত পাঁচ বছরের কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করবেন। তাঁর দাবি, সেই তালিকা থেকেই প্রমাণ হবে তিনি উত্তরপাড়ার জন্য আসলে কতটা কাজ করেছেন।

    ক্যামেরার সামনেই ফিরছেন ‘বিধায়ক’

    রাজনীতির ময়দানে টিকিট নিয়ে টানাপোড়েন চললেও, স্টুডিওতে কাঞ্চনের ব্যস্ততা কমেনি। জানা যাচ্ছে, আগামী মার্চ মাস জুড়েই তিনি পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তর নতুন ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকবেন। সেখানে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো হেভিওয়েট তারকাদের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন তিনি।

    আপাতত রাজনৈতিক ময়দানে কাঞ্চনের টিকিট পাওয়া নিয়ে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, তার উত্তর কেবল সময়ই দিতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনের ঝড় সামলে তিনি কি পারবেন ফের রাজনৈতিক বৈতরণী পার করতে? নজর থাকবে সেদিকেই।

