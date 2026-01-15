বছর শুরু হতেই খারাপ খবর কাঞ্চনার জীবনে, মাকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ অভিনেত্রী
নতুন বছর শুরু হতেই যখন সকলেই আনন্দে মেতে রয়েছেন ঠিক তখনই কাছের মানুষকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ কাঞ্চনা মৈত্র। জীবনের সবথেকে বড় সাপোর্ট সিস্টেম মা কে হারালেন তিনি। বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় আচমকা ঘটে যায় এই ঘটনা। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে বাড়িতেই মারা যান তিনি।
মায়ের শেষ মুহূর্তের কথা স্মরণ করতে গিয়ে, আজকাল ডট ইনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, গতকাল রাত পর্যন্ত দুজনে অনেক গল্প করছিলাম। সবকিছুই ঠিক ছিল কিন্তু আচমকা এইরকম হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। ভোরবেলা নাগাদ মায়ের বুকটা কেমন করছিল, শরীর ভারী হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। বাড়িতেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল, বুঝতেই পারিনি আমরা।
অভিনেত্রী আরও বলেন, গতকাল মাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে আমার ছবির প্রমোশনে আমি কি পরব। মা আমাকে বলছিলেন যাতে আমি তাড়াহুড়ো না করি। কিন্তু গল্প করতে করতে যে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে সত্যিই ভাবতেই পারছি না। মাকে ছাড়া আমার জীবন শূন্য।
প্রসঙ্গত, মৃত্যুর সময় অভিনেত্রীর মায়ের বয়স ছিল ৭২ বছর। একমাত্র সন্তান কাঞ্চনা। ২০১৪ সালে বাবাকে হারিয়েছিলেন তিনি, এবার মাকে হারিয়ে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলেন তিনি। যদিও সবটা সামলে আবার তিনি তাড়াতাড়ি কাজে ফিরতে চান বলেই জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
বড় পর্দায় কাজ করার পাশাপাশি এই মুহূর্তে ও মন দরদিয়া ধারাবাহিকে কাজ করছেন তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি পাবে কপাল ২। গতবছর মুক্তি পেয়েছিল এই ছবির পূর্ববর্তী গল্প কপাল। ছবির প্রমোশনে বেশ নজর কেড়েছিলেন কাঞ্চনা।