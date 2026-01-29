Mamata-Kangana: ‘এমন অশালীন কথাবার্তা…’, ফের মমতার নিন্দায় মুখর কঙ্গানা, কীসে রেগে গেলেন নায়িকা সাংসদ?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য নিয়ে ফের ক্ষোভ প্রকাশ করেলেন কঙ্গনা রানাওয়াত। অজিত পাওয়ারের মৃত্যু নিয়ে মমতার বলা কথা শুনে, রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়েছেন নায়িকা সাংসদ। কড়া ভাষায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নিন্দাও করলেন তিনি।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলিউড অভিনেত্রী ও বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। অজিত পাওয়ারের মৃত্যু নিয়ে মমতা এমন কিছু বলেছিলেন যা নিয়ে কঙ্গনা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যেখানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের নেতা অজিত পাওয়ারের মৃত্যু নিয়ে কথা বলছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এটি দুর্ঘটনা নাও হতে পারে, বরং কোনো ষড়যন্ত্রও হতে পারে।
এবার মমতার মন্তব্যকে জঘন্য বলে বর্ণনা করেছেন কঙ্গনা। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং এটিকে রাজনীতির সর্বনিম্ন স্তর বলে অভিহিত করেছেন। অজিত পাওয়ারকে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে কঙ্গনা বলেন, দেশ যখন এই শোকে বিহ্বল, তখন এই ধরনের বক্তব্য অশালীন। কঙ্গনা জানান, তারাও হেলিকপ্টারে করে যাতায়াত করেন। ভোরবেলায় এমন একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মুহূর্তে এমন কথা বলা উচিত নয়।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রসঙ্গে কঙ্গনা বলেন, ‘আমরা সবাই এত বড় ট্র্যাজেডির জন্য শোক প্রকাশ করছি, তাই এই মুহূর্তে এমন কথা বলা ঠিক নয়। এই সময় এত জঘন্য কথা বলছে যারা... তাদের কিছুটা সংযম অবলম্বন করতে হবে।’
কী বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়?
অজিত পাওয়ারের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, ‘আজ সকালে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর শুনে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, রাজনৈতিক নেতারাও এই দেশে নিরাপদ নন। দু’দিন আগে আমি জানতে পেরেছিলাম যে অন্য দলের কেউ একজন বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, অজিত পাওয়ার বিজেপি ত্যাগ করতে ইচ্ছুক, এবং আজ এটি ঘটে গেল। আমি সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে সঠিক তদন্তের দাবি করছি। আমাদের কেবল সুপ্রিম কোর্টের উপর আস্থা আছে, অন্য কোনও সংস্থার উপর নয়। সমস্ত সংস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে আপস করা হয়েছে। এটি সত্যিই একটি বড় ক্ষতি। আজ তিনি বিরোধী দলে আছেন, কিন্তু আগামীকাল তাঁর দলের মূল ধারায় ফিরে আসার কথা ছিল। তাঁর পরিবার, মহারাষ্ট্রের জনগণ এবং শরদ পাওয়ারের প্রতি আমার সমবেদনা।’