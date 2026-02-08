Edit Profile
    Kangana Ranaut: কঙ্গনার ফ্লার্টিংয়ে পাত্তাই দেননি এই নায়ক, যিনি ২০২৫-এ বক্স অফিসে ফেলেন আলোড়ন, জানেন কে তিনি?

    কঙ্গনা ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর অনবদ্য স্টাইলের জন্য পরিচিত। ৩৯ বছর বয়সেও অবিবাহিত তিনি, সঙ্গে সিঙ্গেল বলেও দাবি করেন নিজেকে। তবে আপনি কি জানেন যে, তিনি একবার একজন সুদর্শন বলিউড অভিনেতার সঙ্গে ফ্লার্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উলটো দিক থেকে ‘পাত্তাই পাননি’। 

    Published on: Feb 08, 2026 11:28 AM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউডের ‘কুইন’ বলা হয় কঙ্গনা রানাওয়াতকে। কোনো রকম ফিল্মি কানেকশন ছাড়াই বলিউডে নিজের জায়গা করেছেন। শুধু তাই নয়, দিয়ে গিয়েছেন একের পর এক হিট। তবে বিতর্ক থেকে অবশ্য দূরে থাকতে পারেননি। পাশাপাশি কঙ্গনা ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর অনবদ্য স্টাইলের জন্যও পরিচিত। ৩৯ বছরেও কঙ্গনা অবিবাহিত, সিঙ্গেল! তবে আপনি কি জানেন যে বলিউডের এই হিরোর সঙ্গে একবার ফ্লার্ট করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু উলটোদিক থেকে কোনো সাড়াই আসেনি।

    কঙ্গনা রানাওয়াত।
    আসুন জেনে নেওয়া যাক কে এই অভিনেতা? প্রসঙ্গত, কঙ্গনা রানাওয়াতের বহু পুরনো একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনিল কাপুর ও সঞ্জয় দত্তের সঙ্গে করণ জোহরের টক শো 'কফি উইথ করণ'-এর সময়কার এটি। তিনজন ‘নো প্রবলেম’ ছবির প্রচারের জন্য এসেছিলেন। ছবিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় খান্নাও। সেই ভিডিয়োতে দেখা যায় যে, কঙ্গনাকে প্রশ্ন করছেন করণ জোহর যে, তিনি কি কখনও কারও সঙ্গে ফ্লার্ট করার চেষ্টা করেছেন? কিন্তু উলটো দিক থেকে কোনো জবাব পাননি!

    এই কথা শুনে কঙ্গনা ততক্ষণাৎ নাম নেন অক্ষয় খান্নার। এই কথা শুনে শুধু অনিল কাপুর বা সঞ্জয় দত্ত নয়, হতবাক হয়ে যান করণ জোহরও। কঙ্গনা আরও বলেন, ‘আমি প্রথমে তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি, তারপর ফ্লার্ট করার চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি কখনো আমার সঙ্গে কথা বলেননি। তিনি কখনো কথা বলেন না। তিনি কারও সঙ্গেই কথা বলেন না।’ এরপর অনিলের দিকে ফিরে কঙ্গনা বলেন, ‘ও তো আপনার সঙ্গে কথা বলে’! আর সম্মতি দিয়ে অনিলের জবাব, ‘আমার সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক। আমার ছোট ভাইয়ের মতো’। এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ভাইরাল হয়েছে। মজা পেয়েছে নেটিজেনরাও।

    কাজের সূত্রে, আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পেয়েছে। যাতে দেখা মিলেছে রণবীর সিং ও অক্ষয় খান্নার। ছবিতে রহমান ডাকাতের চরিত্রে অক্ষয়কে বেশ পছন্দ করেছেন নেটিজেনরা। ধুরন্ধর বক্স অফিসেও প্রচুর আয় করে, এবং অনেক বড় ছবির রেকর্ড ভেঙে দেয়।

