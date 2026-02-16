Edit Profile
    আলিয়া-দীপিকাদের সঙ্গে বাওয়াল! তবে ধুরন্ধর নায়িকা সারা-র প্রশংসায় পঞ্চমুখ কঙ্গনা রানাওয়াত, কী বললেন?

    রণবীর ছাড়াও সারা অর্জুনও 'ধুরন্ধর' ছবিতে অভিনয় করে সবার মন জয় করেছেন। সবাই সারার প্রচণ্ড প্রশংসা করেছে। একই সময়ে, অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত তার অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন এবং এই উদীয়মান তারকাকে সমর্থন জানিয়েছেন।

    Published on: Feb 16, 2026 6:33 PM IST
    By Tulika Samadder
    আদিত্য ধরের ছবি 'ধুরন্ধর' বক্স অফিসে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। এই ছবিতে শুধু রণবীর সিং নন, অক্ষয় খান্না তার অসাধারণ অভিনয়ের মাধ্যমে সবার মন জয় করেছেন। ছবিটি গত বছরের ডিসেম্বর মাসে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। আয়ের দিক থেকে ইতিহাস গড়েছে সিনেমাটি। ছবিটি বক্স অফিসে বাম্পার সাফল্য অর্জন করেছিল এবং অনেক রেকর্ড স্থাপন করেছিল। শুধু তাই নয়, অনেক বড় ছবির রেকর্ডও ভেঙেছে 'ধুরন্ধর'। এমন পরিস্থিতিতে, রণবীরের 'ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ' মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছেন সবাই, যা ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে।

    সারা অর্জুনের প্রশংসায় কঙ্গনা রানাওয়াত।
    ধুরন্ধর দিয়ে আর যে শোরগোল ফেলে দিয়েছে, তিনি বলেন সারা অর্জুন। সবাই সারার প্রচণ্ড প্রশংসা করেছে। এবার কঙ্গনা রানাওয়াতও ধুরন্ধর-নায়িকার অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন এবং এই উদীয়মান তারকাকে সমর্থন জানিয়েছেন। সম্প্রতি ঈশা ফাউন্ডেশনে মহাশিবরাত্রি উদযাপন করেন সারা। একটি ভিডিয়োতে সারা তাঁর ভক্তদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'হ্যালো এবং আপনাদের সবাইকে মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা জানাই। আমি একটি দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছি। আমি আপনাকে বলতে পারি না যে আমি এখানে থাকতে পেরে কতটা কৃতজ্ঞ এবং ভাগ্যবান বোধ করছি। আমরা এখন পর্যন্ত অনেক দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখেছি। নাচ শুরু হওয়ার জন্য আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। '

    কঙ্গনা রানাওয়াত সারা অর্জুনের প্রশংসা করেছেন

    কঙ্গনা রানাওয়াত তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সারা অর্জুনের এই ভিডিয়োটি শেয়ার করার সময় নিজের জুনিয়রের প্রশংসা করেছেন। এই ভিডিয়োর ক্যাপশনে কঙ্গনা লেখেন, 'দুর্দান্ত তরুণী, এবং ডাউন টু আর্থ, ভাল করুন বাচ্চা, আমি তোমাকে সাপোর্ট করছি। #saraarjun #dhurandhar #ishayogacenter।'

    সারা অর্জুনকে সমর্থন করা অবশ্য শুধু নয়, কঙ্গনা এর আগেও 'ধুরন্ধর'-এর প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি 'ধুরন্ধর' দেখেছি এবং অনেক মজা পেয়েছি। আমি এই মাস্টারপিসের শিল্প এবং নৈপুণ্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত, আমি সত্যিই চলচ্চিত্র নির্মাতার উদ্দেশ্যের প্রশংসা করি। প্রিয় আদিত্য ধরজি, সীমান্তে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী, সরকারে মোদিজি এবং বলিউড সিনেমায় আপনি পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের অনেক মারধর করেছেন, এটা মজাদার ছিল। পুরো সময় হুইসেল এবং হাততালি ! সবার দ্বারা দুর্দান্ত কাজ, তবে এই শোয়ের আসল তারকা @adityadharfilms চলচ্চিত্র নির্মাতা নিজেই। অভিনন্দন ইয়ামি গৌতম।’

