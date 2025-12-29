এআই দিয়ে কঙ্গনার ছবি বিকৃত করা! ‘অত্যন্ত অসম্মানজনক…’, ক্ষেপে লাল নায়িকা

এআই দিয়ে কঙ্গনার ছবি বিকৃত করা! ‘অত্যন্ত অসম্মানজনক…’, ক্ষেপে লাল নায়িকা
বলিউড অভিনেত্রী তথা রাজনীতিবিদ কঙ্গনা রানাওয়াত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে তাঁর ছবি পরিবর্তন করার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। সংসদে কঙ্গনার তোলা ছবি, যেখানে তিনি শাড়ি পরেছিলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তা পরিবর্তন করা হয়েছে।
কঙ্গনা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লেখেন, ‘এগুলো আসলে সংসদে শাড়ি পরা আমার ছবি। আমার ছবিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করবেন না।’ কঙ্গনা আরও বলেন, ‘এটা অত্যন্ত অসম্মানজনক। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি নিজেকে বিভিন্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পোশাক, বিভিন্ন মেকআপে দেখছি।’ কঙ্গনা লিখেছেন যে, কেউ কী ধরণের পোশাক পরতে চায় এবং কেমন দেখাচ্ছে তা তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ এবং এটা নিয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।
কঙ্গনা লিখেছেন, ‘মানুষের উচিত অন্যদের মতো পোশাক পরা বন্ধ করা। দয়া করে এই AI এডিট করা বন্ধ করুন এবং আমাকে কীভাবে দেখতে চাই এবং কী পরতে চাই এবং তখন তা বেছে নিতে দিন। এটা সম্পূর্ণ আমার অধিকার।’ বেশ কয়েকটি ইনস্টাগ্রাম পেজ রয়েছে যা AI ব্যবহার করে সেলিব্রিটিদের বিভিন্ন ছবি তুলে ধরেন। তাঁরা সেলিব্রিটি, ক্রীড়াবিদ এবং রাজনীতিবিদদের ছবি নিজেদের মতো করে এডিট করেন। AI ব্যবহার করে বিভিন্ন অবতার তৈরি করে। তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পায়।
কাজের সূত্রে, কঙ্গনাকে শেষবার 'ইমার্জেন্সি' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। ছবিটি বক্স অফিসে খুব একটা সাড়া পায়নি এবং এর জন্য তাঁকে ব্যাপক ভাবে ট্রোলও করা হয়েছিল। তাঁর আসন্ন প্রকল্পগুলির বিষয়ে, তিনি বর্তমানে একটি মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন যেখানে তাঁকে 'তনু ওয়েডস মনু' খ্যাত অভিনেতা আর মাধবনের সঙ্গে কাজ করতে দেখা যাবে। এছাড়াও, তার ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’ নামে একটা প্রকল্প রয়েছে, যা বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
