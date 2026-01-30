Edit Profile
    Guess The Movie: যৌনদৃশ্যে ভরপুর! কঙ্গনা প্রত্যাখ্যান করেন, সেই সিনেমা করে ভাগ্য বদলে যায় বিদ্যার

    কঙ্গনা রানাওয়াত তাঁর কেরিয়ারে অনেক সুপারহিট ছবি উপহার দিয়েছেন, তবে এমন একটি ছবি রয়েছে যা তিনি করতে অস্বীকার করেছিলেন। পরে, বিদ্যা বালান ছবিটি করেছিলেন এবং সিনেমাটি সুপারহিট হয়েছিল।

    Published on: Jan 30, 2026 5:09 PM IST
    By Tulika Samadder
    অনেক সময় অভিনেতারা তাদের কেরিয়ারে এমন সিদ্ধান্ত নেন, যা তাঁদের কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আজ আমরা আপনাদের জানাব কীভাবে কঙ্গনা রানাওয়াত একটি চলচ্চিত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যা বালান যখন এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন, তখন তাঁর ভাগ্য বদলে গিয়েছিল রাতারাতি। শুধু তাই নয়, বিদ্যার কেরিয়ারের অন্যতম সফল ছবি হয়ে ওঠে এটি।

    বিদ্যা বালন-কঙ্গনা রানাওয়াত
    বিদ্যা বালন-কঙ্গনা রানাওয়াত

    ছবিটি প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে কঙ্গনা কী বলেছিলেন?

    আমরা যে ছবির কথা বলছি তা হল ‘দ্য ডার্টি পিকচার’। দ্য ডার্টি পিকচারে সিল্ক স্মিতার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিদ্যা। কিন্তু বিদ্যার আগে কঙ্গনাকে এই ছবির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এ নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা নিজেই বলেন, ‘এই চরিত্রে অভিনয় না করার জন্য আমার কোনও আফসোস নেই। আমি সবসময়ই বলেছি, দ্য ডার্টি পিকচার একটি দুর্দান্ত সিনেমা। আমি মনে করি না যে, আমি বিদ্যা বালানের চেয়ে ভালো করতে পারতাম। এই ছবিতে আশ্চর্যজনক কিছু নেই। তবে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে আমি এই চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত সম্ভাবনাগুলি বুঝতে পারিনি।’

    ছবির সম্পর্কে বললে, এর গল্প ছিল একটি ছোট শহরের মেয়েকে নিয়ে, যে তাঁর অভিনয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে চায় এবং সাহসী চরিত্রে অভিনয় করা শুরু করেছিলেন এবং কীভাবে সে পরবর্তীতে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং তারপরে চরম একাকীত্বের মুখোমুখি হয়। ছবিটি খুব ভালো সাড়া পেয়েছিল বক্স অফিসে। মিলান লুথরিয়া পরিচালিত এই ছবিটি লেখেন রজত অরোরা। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন একতা কাপুর। ছবিতে বিদ্যা বালান ছাড়াও অভিনয় করেছিলেন ইমরান হাশমি, তুষার কাপুর ও নাসিরুদ্দিন শাহ।

    ছবিটির বক্স অফিস সংগ্রহের কথা বললে, দ্য ডার্টি পিকচার ভারতে ১০৭.৬৬ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল এবং বিশ্বব্যাপী ১১৬.৫৫ কোটি টাকা আয় করেছিল।

