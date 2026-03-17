Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'বলিউড অশ্লীলতার সমস্ত সীমা...', ‘সারকে চুনার তেরি’ গান নিয়ে সরব কঙ্গনা

    নোরার নতুন গান ‘সারকে চুনার তেরি সারকে’ গানটিতে যৌনতার ইঙ্গিতপূর্ণ লিরিক্স নিয়ে তীব্র বিতর্ক।

    Mar 17, 2026, 19:14:18 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সম্প্রতি একটি গান সোশ্যাল মিডিয়ায় ভীষণভাবে ভাইরাল হয়েছে যেটি ‘কেডি: দ্যা ডেভিল’ ছবির গান। ‘সারকে চুনার তেরি সারকে’ এই গানটির দৃশ্যায়নে দেখতে পাওয়া গিয়েছে নোরা ফাতেহি এবং সঞ্জয় দত্তকে। কিন্তু গানটির মধ্যে এতটাই যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ লিরিক্স রয়েছে, যার ফলে ইতিমধ্যেই সমালোচনার মুখে পড়েছে গানটি।

    'সারকে চুনার তেরি' গান নিয়ে সরন কঙ্গনা

    এবার এই গান প্রসঙ্গে সরাসরি মুখ খুললেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। গানটির তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি ANI-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘বলিউড অশ্লীলতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে। এই গানটি নিন্দা জানিয়েছে গোটা দেশ। কিন্তু আমার মনে হয় না যে বলিউডের কোনও লজ্জা আছে তার জন্য। তবে আমার মনে হয় এই ধরনের অশ্লীলতা এবং নগ্নতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন, বলিউডের উপর আরো কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা উচিত।’

    তবে শুধুমাত্র কঙ্গনা নয়, গায়ক আরমান মালিকও এই গানটির লিরিক্স শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। X হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘এটা আমার টাইমলাইনে এসেছিল। আমার মনে হয়েছিল আমি যেটা শুনছি সেটা ঠিক কিনা। নিশ্চিত করার জন্য আমি আবার গানটি চালিয়েছিলাম। বাণিজ্যিক গান লেখার এই নতুন সর্বনিম্ন স্তর দেখে আমার সত্যিই দুঃখ লাগছে।’

    গানটি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতেই এক আইনজীবী সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফ্লিম সার্টিফিকেশনের কাছে এই গানটি অবিলম্বে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, যে লিরিক্স এবং ভিজুয়াল এই গানটিতে ব্যবহার করা হয়েছে তা অত্যন্ত অশ্লীল। কুরুচিপূর্ণ এবং যৌন ইঙ্গিত পূর্ণ এই গান অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ভীষণ ক্ষতিকারক।

    অভিযোগকারী আরও অভিযোগ করেন, ইউটিউবে সোমবার গানটি প্রচার হওয়ার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভীষণভাবে প্রচারিত হয়েছে এই গানটি। এই গানটি দৃশ্য অত্যন্ত উত্তেজকমূলক, যা শালীনতার সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে দিয়েছে। অভিযোগপত্রে গানটির সঙ্গে যুক্ত গীতিকার রাকিব আলম, পরিচালক প্রেম, সুরকার অর্জুন জনিয়া এবং গায়ক মঙ্গলিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

    ইতিমধ্যেই দিল্লী পুলিশ সাইবার সেলের কাছে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এই গানটি নিয়ে। গানটি শুধুমাত্র হিন্দি ভাষায় নয়, মালায়ালাম, তামিল, তেলেগু এবং কন্নড় ভাষায় তৈরি এবং আপলোড করা হয়েছে।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes