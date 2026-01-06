Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    আবার সিনেমায় কামব্যাক কঙ্গনার, শুরু হল ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’-র শ্যুটিং

    অবশেষে সেটে ফিরতে চলেছেন কঙ্গনা। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর তিনি বেশ কিছু বছর চলচ্চিত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু এবার আবার সিনেমায় ফিরতে চলেছেন কঙ্গনা। জানা গিয়েছে, আগামী ছবি ভারত ভাগ্যবিধাতার শুটিং শুরু করেছেন তিনি।

    Published on: Jan 06, 2026 10:09 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অবশেষে সেটে ফিরতে চলেছেন কঙ্গনা। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর তিনি বেশ কিছু বছর চলচ্চিত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু এবার আবার সিনেমায় ফিরতে চলেছেন কঙ্গনা। জানা গিয়েছে, আগামী ছবি ভারত ভাগ্যবিধাতার শুটিং শুরু করেছেন তিনি।

    আবার সিনেমায় কামব্যাক কঙ্গনার
    আবার সিনেমায় কামব্যাক কঙ্গনার

    সোমবার কঙ্গনা ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন যেখানে তিনি ক্যাপশনে লিখেছেন, সেটে ফিরে দারুন লাগছে। এছাড়া সেই ভিডিওতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে পরিচালক মনোজ তাপাদিয়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কঙ্গনা। সেটে দুজনে ছবি নিয়ে আলোচনা করছেন এবং হালকা রঙের স্যুট পরে কঙ্গনা খুব মন দিয়ে পড়ছেন স্ক্রিপ্ট।

    আরও পড়ুন: 'ছেলের জন্য কিছু বলিনি... ', সত্যিই কী আলাদা হয়ে গেল জয়জিৎ-শ্রেয়ার পথ?

    বিগত ছয় বছরে একাধিক ছবিতে অভিনয় করেও ফ্লপের তালিকায় নাম লেখান কঙ্গনা রানাওয়াত। এমারজেন্সি ছবির হাত ধরে কিছুটা নিজের ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টা করলেও তেমন ভাবে লাভ হয়নি কিছু। অবশেষে সবকিছু থেকে দূরে গিয়ে রাজনীতির তালিকায় নাম লেখান কঙ্গনা। তবে এবার জানা গেল, রাজনীতি থেকে আবার কিছুদিনের বিরতি নিয়ে অবশেষে সেটে ফিরতে চলেছেন কঙ্গনা।

    সাংসদ হওয়ার পর গত বছর তনু ওয়েডস মনু সিনেমার সিক্যুয়েলের ঘোষণা করেছিলেন কঙ্গনা। যদিও এই ব্যাপার নিয়ে আর কিছুই জানা যায়নি। এবার একেবারে দেশমাতার জয়গান গিয়ে সেটে ফিরলেন অভিনেত্রী। আগামী দিনে এই ছবির হাত ধরে কঙ্গনা এবং তাঁর ছবির ভাগ্য ফিরবে কিনা সেটাই এখন দেখার।

    আরও পড়ুন: ‘বড়মা আমার নাম গোত্র জানে, আজ তাড়াতাড়ি করুন... ‘,সকলের সুবিধার্থে তড়িঘড়ি পুজো সারলেন ’মানবিক’ দেব

    ২০২৪ সালে ছবিটির কথা ঘোষণা করে প্রযোজনা সংস্থার তরফ থেকে একটি পোস্ট করা হয়েছিল। পোস্টে ফ্লোটিং রকস এন্টারটেইনমেন্ট এবং ইউনোয়া ফিল্মসের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল কঙ্গনার মতো অভিনেত্রীকে পেয়ে তারা ভীষণ খুশি। সিনেমাটি দেশনায়কদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। যদিও এই সিনেমায় আর কে কে অভিনয় করবেন অথবা সিনেমার গল্প আসলে কি সেটা এখনও জানানো হয়নি।

    News/Entertainment/আবার সিনেমায় কামব্যাক কঙ্গনার, শুরু হল ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’-র শ্যুটিং
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes