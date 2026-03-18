‘সত্যি লিখতে ভয় কী…’! কেদার-বদ্রিতে সারা দেবেন সনাতনী হলফনামা? কী বলছেন কঙ্গনা

‘সত্যি লিখতে ভয় কী…’! কেদার-বদ্রিতে সারা দেবেন সনাতনী হলফনামা? কী বলছেন কঙ্গনা
কেদারনাথ-বদ্রীনাথ যাওয়ার আগে সারা আলি খানকে এখন থেকে লিখতে হবে যে ‘তিনি সনাতনী’। সকাল থেকে যখন এই নিয়ে বিতর্ক চরমে, মুখ খুললেন কঙ্গনা রানাওয়াত।
যারা কেদারনাথ ও বদ্রীনাথে যাবেন, তাদের এখন থেকে নিজেদের সনাতন ধর্মের অধিকারী পরিচয় উল্লেখ করে একটি হলফনামা জমা দিতে হবে। এই খবরটি ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই, লোকেরা এটিকে সারা আলি খানের সঙ্গে যুক্ত করছে, যিনি প্রায়শই এই দুটি তীর্থস্থানে যান। কঙ্গনা রানাওয়াতকে যখন এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তাতে মুখ খুললেন বিজেপি সাংসদ। তিনি বলেন, যেহেতু সবাই সনাতনী, তাই এটি লিখিতভাবে জমা দিতে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়।
সারার প্রসঙ্গ নিয়ে কঙ্গনা কী বললেন?
কঙ্গনা সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কেদারনাথে পূজা করার জন্য সারাকে এখন হলফনামা জমা দিতে হবে কি না। কঙ্গনা উত্তর দেন, ‘সবাই সনাতনী। এখানকার সবকিছুই সনাতনী। সনাতন মানে যার কোনো শুরু বা শেষ নেই। আমাদের সমস্ত ধর্ম হাজার থেকে পনেরোশ বছরের পুরনো। সনাতন-ই সত্য। উনিও সনাতনী, এখন সনাতনী লিখে জমা দিতে কেন দ্বিধা করবেন? লিখুক।’
মন্দির কমিটির আদেশ কী?
সারা আলি খান প্রায়ই বদ্রীনাথ ও কেদারনাথে যান। এখন, বদ্রী-কেদার কমিটি অ-হিন্দু ভক্তদের জন্য একটি আদেশ জারি করেছে। এই আদেশ অনুসারে, ‘যেসব অ-হিন্দু সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী, তিনি লিখিতভাবে প্রমাণ দেবেন যে, ‘আমি একজন সনাতনী, আমি হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী’, তাঁদের সকলকেই স্বাগত জানানো হবে।’ এর মানে হল, যাঁরা মন্দিরে যাবেন, তাঁদের হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী এমন লিখিত প্রমাণ দিতে হবে। এই নিয়মটি হিন্দু নন এমন সমস্ত তীর্থযাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য।
সারা আলির কেদারনাথ সংযোগ
সারা হলেন সাইফ আলি খান এবং অমৃতা সিং-এর কন্যা। সুশান্ত সিং রাজপুত অভিনীত 'কেদারনাথ' ছবির মাধ্যমে তিনি বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন। সারা প্রায়ই কেদারনাথ ও বদ্রীনাথে যান এবং ছবি শেয়ার করে থাকেন। তিনি একজন হিন্দু হয়ে কেন মুসলিম তীর্থস্থানে যান, এই প্রশ্ন তুলে তাঁকে ইনস্টাগ্রামে বেশ কয়েকবার ট্রোল করা হয়েছে। সারা এই বিষয়ে বেশ কয়েকবার কথাও বলেছেন। ২০২৫ সালে, সারা টাইমস নাউ সামিটে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে কথা বলেছিলেন।
সারা বলেছিলেন, ‘আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, স্কুলে পড়তাম, এবং আমার বাবা-মা যখন একসঙ্গে থাকতেন, আমরা বিদেশে যেতাম। আমি সবসময় ভাবতাম, 'অমৃতা সিং, সাইফ পাটৌদি, সারা সুলতান, ইব্রাহিম আলি খান, এসব কী হচ্ছে? আমরা কারা?' আমার মনে আছে, আমি মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আমরা কারা? আমি কে?' তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি একজন ভারতীয়,' এবং আমি তা কখনো ভুলব না। আমরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রেথাকি, এবং আমি বিশ্বাস করি এই সমস্ত ধারণা এবং সীমারেখা মানুষের দ্বারা তৈরি ও মনগড়া। আমি এগুলোতে বিশ্বাস করি না।’
সারা তার কেদারনাথ ভ্রমণ সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘আমার কেদারনাথ ভ্রমণ ব্যক্তিগত, অত্যন্ত শ্রদ্ধার থেকে। কে এটা পছন্দ করল বা না করল, সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি সেখানে স্বস্তি, শান্তি এবং আনন্দ খুঁজে পাই।’