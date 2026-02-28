ফের অনন্যাকে ট্রোল করলেন কঙ্গনা? ভাইরাল হচ্ছে অভিনেত্রীর ভিডিয়ো

কঙ্গনা রানাওয়াত সেই নায়িকাদের মধ্যে একজন যিনি একটু বেশিই ঠোঁটকাটা। ফের ভাইরাল বিজেপি সাংসদ-অভিনেত্রীর একটি ভিডিয়ো। যেখানে কঙ্গনাকে ইন্ডাস্ট্রির জুনিয়র অনন্যা পাণ্ডেকে সারা আলি খান ও জাহ্নবী কাপুরের থেকে ভালো অভিেত্রী বলেছেন। যদিও নেটপাড়ার মত, চাঙ্কি-কন্যাকে ট্রোলই করেছেন কঙ্গনা।
নিউজ ১৮-এর এর একটি অনুষ্ঠানে কঙ্গনা রানাওয়াতকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি অনন্যা সারা এবং জাহ্নবী কাপুরের মধ্যে কাকে বেশি ভালো অভিনেত্রী মনে করেন। আর তাতে অনন্যা পাণ্ডের নাম নেন কঙ্গনা। তিনি বলেন, ‘আপনি অনন্যা পাণ্ডের সঙ্গে চলুন।’ এই কথা বলার পরই হাসতে শুরু করেন কঙ্গনা রানাওয়াত। ভাইরাল ভিডিয়োটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
কঙ্গনার হাসি নিয়ে মন্তব্য করেছেন অনেকেই। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, কঙ্গনা স্পষ্টতই অনন্যাকে ট্রোল করছেন। একজন লেখেন, ‘কুইনের ট্রোল করারও আলাদাই কায়দা আছে’। একজন লেখেন, 'এই দুজন যদি কখনও কোনও ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেন তবে মজা হবে।
কঙ্গনা রানাওয়াত একবার কপিল শর্মার শোতে অনন্যা পান্ডেকে ট্রোল করেছিলেন। কপিল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁর মতে বলিউড বিম্বো কে? এ প্রসঙ্গে কঙ্গনা বলেন, 'যারা বলেন যে তাঁরা জিভ দিয়ে নাক স্পর্শ করতে পারেন, তাঁরা বলিউডের বিম্বো। কঙ্গনা এই কটাক্ষ অনন্যাকেই করেছিলেন, কারণ কপিলের শোতে অনন্যা বলেছিলেন যে তিনি তাঁর জিভ দিয়ে তাঁর নাক স্পর্শ করতে পারেন। এমনকী, তিনি সেই কাজটি করেও দেখিয়েছিলেন। কঙ্গনার সেই ভিডিয়ো ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়াতে।
কঙ্গনা রানাওয়াতের কথা বলতে গেলে, তাঁকে শেষবার দেখা গিয়েছিল নিজের ছবি 'ইমার্জেন্সি'তে। ছবিতে ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কঙ্গনা রানাওয়াত। ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন কঙ্গনা রানাওয়াত। ছবির সহ-প্রযোজকও ছিলেন কঙ্গনা। কঙ্গনার ছবিটি বক্স অফিসে বিপর্যয় প্রমাণিত হয়েছিল।