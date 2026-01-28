Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Archana Puran Singh: C গ্রেড ছবিতে শরীর প্রদর্শন! টাকার জন্য বাধ্য় হয়েছিলেন, আজ আফসোস হয় অর্চনার?

    পেট তো আর প্রতিভা বোঝে না! সেই কারণেই কেরিয়ারের শুরুর দিকে নিম্নমানের ছবিতে কাজ করতে বাধ্য় হয়েছিলেন অর্চনা। কীভাবে ঘুরল ভাগ্যের চাকা?

    Published on: Jan 28, 2026 8:31 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আজকের প্রজন্ম তাঁকে চেনে ‘দ্য কপিল শর্মা শো’-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে। নব্বইয়ের দশকে বেড়ে ওঠা সিনেপ্রেমীদের কাছে তিনি মিসেস ব্রিগেনজা। তাঁর অট্টহাসি আর আভিজাত্য দর্শকদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু আশির দশকে যখন উত্তরপ্রদেশ থেকে এক তরুণী অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে মুম্বইয়ে পা রেখেছিলেন, তখন রাস্তাটা এত মসৃণ ছিল না। এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে অর্চনা পূরণ সিং তাঁর কেরিয়ারের সেই ‘অন্ধকার’ দিনগুলো নিয়ে মুখ খুলেছেন।

    C গ্রেড ছবিতে শরীর প্রদর্শন! টাকার জন্য বাধ্য় হয়েছিলেন, আজ আফসোস হয় অর্চনার?
    C গ্রেড ছবিতে শরীর প্রদর্শন! টাকার জন্য বাধ্য় হয়েছিলেন, আজ আফসোস হয় অর্চনার?

    কেন বেছে নিতে হয়েছিল সেই সব ছবি? অর্চনা জানিয়েছেন, মুম্বইয়ের মতো শহরে মাথার ওপর ছাদ বজায় রাখা এবং দু’বেলা খাবারের সংস্থান করা ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ। সেই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্য়ে একটা সময় নিম্নমানের ছবিতেও কাজ করেছেন অর্চনা। বি গ্রেড, সি গ্রেড ছবির পরিচিত মুখ ছিলেন তিনি। তিনি বলেন, ‘তখন আমার কাছে কোনো বিকল্প ছিল না। আমাকে আমার ভাড়া মেটাতে হতো এবং নিজের খরচ চালাতে হতো। তাই যখন বড় কোনো ব্রেক পাচ্ছিলাম না, তখন বাঁচার তাগিদেই বেশ কিছু ‘বি’ বা ‘সি’ গ্রেড সিনেমায় কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।’

    অভিনেত্রী জানান, সেই ছবিগুলোতে কাজ করা তাঁর কাছে আনন্দের ছিল না। বরং এক ধরণের গ্লানি এবং হীনম্মন্যতা তাঁকে তাড়া করে বেড়াত। অর্চনা বলেন, ‘আমি জানতাম এই ছবিগুলো আমার প্রতিভার প্রতি সুবিচার করছে না, কিন্তু পেট তো আর প্রতিভা বোঝে না। সেই সময়গুলোতে আমি কেবল এটাই ভাবতাম যে, আমাকে টিকে থাকতে হবে যাতে একদিন ভালো সুযোগ পাই।’

    সেই কঠিন সময় পেরিয়ে ১৯৮৭ সালে আদিত্য পাঞ্চোলির বিপরীতে ‘রাত কে গুনাহ’ এবং পরে নসিরুদ্দিন শাহর সঙ্গে ‘জলওয়া’ ছবিতে অভিনয়ের পর তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘোরে। এরপর ‘অগ্নিপথ’, ‘রাজা হিন্দুস্তানি’ বা ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’-এর মতো ব্লকবাস্টার ছবিতে অভিনয় করে তিনি নিজের জায়গা পাকা করেন।

    এখন অর্চনা যে অবস্থানে রয়েছেন, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে অতীত নিয়ে কথা বলতে তাঁর কোনো দ্বিধা নেই। তিনি মনে করেন, তাঁর এই সংগ্রামই তাঁকে আজকের শক্তিশালী ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। তিনি সেই সব উঠতি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য এক বড় অনুপ্রেরণা, যাঁরা আজও মুম্বইয়ের স্ট্রাগল পিরিয়ড পার করছেন।

    অতীতের সেই ‘সি-গ্রেড’ ছবির অধ্যায় মুছে দিয়ে আজ তিনি বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় এবং সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। অর্চনার এই স্বীকারোক্তি ফের একবার মনে করিয়ে দিল যে, সাফল্যের শিখরে পৌঁছানোর আগে প্রতিটি সিঁড়িই মখমলে মোড়া থাকে না। ব্যক্তিগত জীবনেও সুখী অর্চনা। বয়সে সাত বছরের ছোট পারমিত শেঠিকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। অর্চনা পুরান সিং এবং স্বামী পরমিত শেঠির দুই ছেলে রয়েছে, আর্যমান শেঠি এবং আয়ুষ্মান শেঠি।

    News/Entertainment/Archana Puran Singh: C গ্রেড ছবিতে শরীর প্রদর্শন! টাকার জন্য বাধ্য় হয়েছিলেন, আজ আফসোস হয় অর্চনার?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes