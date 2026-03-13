অনুমতি ছাড়া আর ব্যবহার করা যাবে না ঋষি কাপুরের নাম, বড় পদক্ষেপ পরিবারের

অনুমতি ছাড়া আর ব্যবহার করা যাবে না ঋষি কাপুরের নাম, বড় পদক্ষেপ পরিবারের
প্রয়াত অভিনেতা ঋষি কাপুরের নাম বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য এখন থেকে পরিবারের অনুমতি নিতে হবে। মৃত শিল্পীদের সম্পত্তির সুরক্ষার এই প্রবণতা বাড়ছে।
সম্প্রতি কিংবদন্তী বলিউড অভিনেতা ঋষি কাপুরের পরিবার তাঁর উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য নিয়েছেন বড় পদক্ষেপ। এবার থেকে আর অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না প্রয়াত অভিনেতার নাম।
মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রয়াত অভিনেতার নাম অননুমোদিত এবং বাণিজ্যিক ব্যবহার রোধ করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ঋষি কাপুরের নাম উল্লেখ করতে হলে পরিবারের অনুমতি প্রয়োজন হবে।
এক সূত্র ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, কাপুর পরিবার মরণোত্তরভাবে অভিনেতার নামের কপিরাইট পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি অর্জন করেছে। এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করে যে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা যদি বাণিজ্যিক, পেশাগত বা জনসাধারণের ক্ষেত্রে ঋষি কাপুরের নাম ব্যবহার করতে চায়, তবে তাদের প্রথমে পরিবারের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে।
রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই পদক্ষেপটি একটি বৃহত্তর বিশ্বব্যাপী অনুশীলনের প্রতিফলন, যেখানে প্রয়াত শিল্পীদের পরিবার এবং সম্পত্তি তাদের মেধা সম্পত্তি এবং জনসাধারণের ভাবমূর্তি রক্ষা করে। সুত্র অনুযায়ী আরও জানা গিয়েছে, যে কেউ ঋষি কাপুর নামটি ব্যবহার করতে বা কোনও ক্ষমতায় এটি উল্লেখ করতে চাইলে পরিবারের কাছ থেকে পূর্বানুমতি নিতে হবে।
প্রসঙ্গত, ঋষি কাপুর লিউকেমিয়ার সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ৩০ এপ্রিল, ২০২০ সালে মারা যান। তিনি ভারতীয় সিনেমার অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে রয়ে গেছেন, যার ক্যারিয়ার পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত এবং বিভিন্ন ধারার ১৫০টিরও বেশি চলচ্চিত্র রয়েছে। ঋষি কাপুরের উত্তরাধিকার ঋষি কাপুর অভিনেতাদের কিংবদন্তী কাপুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কিংবদন্তী অভিনেতা ও চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজ কাপুরের পুত্র এবং প্রখ্যাত পৃথ্বি থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠাতা, অগ্রগামী অভিনেতা পৃথ্বিরাজ কাপুরের নাতি ছিলেন।
বলিউডের অন্যতম প্রভাবশালী চলচ্চিত্র রাজবংশের অংশ হওয়া তাঁর অভিনয় জীবনের গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শৈশব থেকেই চলচ্চিত্র সেট, স্ক্রিপ্ট এবং শিল্প বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, ঋষি অভিনয় এবং গল্প বলার প্রতি একটি স্বাভাবিক ঝোঁক তৈরি করেছিলেন।
অভিনেতার সবচেয়ে স্মরণীয় অভিনয়গুলির মধ্যে ক্লাসিক চলচ্চিত্র যেমন 'মেরা নাম জোকার', 'খেল খেল মে', 'অমর আকবর অ্যান্থনি', এবং 'হাম কিসি সে কম নাহি'-তে তাঁর ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত। ঋষি কাপুর তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন শিশু শিল্পী হিসেবে 'মেরা নাম জোকার' (১৯৭০) ছবিতে, যা তাঁর বাবা রাজ কাপুর পরিচালিত করেছিলেন। এই ছবিতে তাঁর অভিনয়ের জন্য তিনি সেরা শিশু শিল্পীর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। পরে তিনি 'ববি' ছবির মাধ্যমে প্রধান অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, যা একটি বিশাল বাণিজ্যিক সাফল্য ছিল এবং তাঁকে সেরা অভিনেতার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার এনে দেয়।
পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ১৫০টিরও বেশি চলচ্চিত্রে বিস্তৃত ক্যারিয়ারে, ঋষি অসংখ্য সম্মাননা পান। পরে তিনি তাঁর ব্রেকথ্রু 'ববি' ছবিতে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পান এবং 'কাপুর অ্যান্ড সন্স'-এ তাঁর প্রশংসিত অভিনয়ের জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেতার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার অর্জন করেন। হিন্দি সিনেমার প্রতি তাঁর কয়েক দশকের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, তিনি ২০০৮ সালে ফিল্মফেয়ার লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন।
পরবর্তী বছরগুলিতে, তিনি '১০২ নট আউট', 'মুল্ক', 'স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার', 'কাপুর অ্যান্ড সন্স', এবং 'দো দুনি চার'-এর মতো চলচ্চিত্রগুলিতে তাঁর অভিনয়ের জন্য সমালোচকদের প্রশংসা পেতে থাকেন। ব্যক্তিগত জীবনে, ঋষি কাপুর অভিনেত্রী নীতু কাপুরের সঙ্গে বিবাহিত ছিলেন। দম্পতির দুই সন্তান ছিল: অভিনেতা রণবীর কাপুর এবং উদ্যোক্তা রিদ্ধিমা কাপুর সাহনি। তিনি আলিয়া ভাটের শ্বশুর।