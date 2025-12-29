‘আমার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে... ‘, 'ধুরন্ধর’ দেখে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন করণ?

‘আমার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে... ‘, 'ধুরন্ধর’ দেখে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন করণ?
চলচ্চিত্র নির্মাতা করণ জোহর আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' ছবির পরিচালনায় মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ছবিটি দেখে তিনি অভিভূত হয়েছেন।
নিঃসন্দেহে ২০২৫ সালের সব থেকে ব্লকবাস্টার একটি ছবি ধুরন্ধর। শুধু দর্শকরা নয়, পরিচালক থেকে প্রযোজক সকলেই এই ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। আদিত্য ধরের অনবদ্য পরিচালনায় এবার পঞ্চমুখ হলেন অন্য এক পরিচালক করণ জোহর।
অনুপমা চোপড়ার লেখা ডাইনিং উইথ স্টারস নামক বইয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে ধুরন্ধর ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন পরিচালক। তিনি বর্ণনা করেন কিভাবে এই ছবিটি তাকে প্রভাবিত করেছে। শুধু অভিনয় নয়, এই সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকও মুগ্ধ করেছে পরিচালককে।
করণ বলেন, সিনেমাটি দেখে বারবার একটা কথাই মনে হচ্ছিল যে আমি হয়তো এখনও কোনও সীমাবদ্ধতায় আটকে রয়েছি। এই সিনেমাটি দেখে, যেটি সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে তা হলো পরিচালক সচেতনভাবে কোন কিছু করেননি। অতিরিক্ত নৈপূণ্য দেখানোর চেষ্টা করেননি বলেই হয়তো সবকিছু এত সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন তিনি।
পরিচালক বলেন, এই সিনেমাটি নিঃসন্দেহে আমাকে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি খুব পজেটিভভাবে এই ব্যাপারটা নিয়েছি। এই বছরের শুরুতে যেমন সাইয়ারা ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছি তেমন অন্যদিকে বছরে শেষে ধুরন্ধর আমাকে মুগ্ধ করেছে।
ধুরন্ধর সম্পর্কে
আদিত্য ধর পরিচালিত, ধুরন্ধর একটি গুপ্তচর অ্যাকশন থ্রিলার যা রণবীর সিং অভিনীত একজন ভারতীয় গুপ্তচর হামজার গল্প বলে, যে পাকিস্তানের লিয়ারিতে রেহমান ডাকাত (অক্ষয় খান্না) এর গ্যাংয়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে আইএসআইয়ের সাথে তাদের লেনদেনের তথ্য পাচার করে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন অর্জুন রামপাল, আর মাধবন এবং সঞ্জয় দত্ত, রাকেশ বেদী, সারা অর্জুন এবং অন্যান্যরা।
ছবিটি ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ১,০৬৫ কোটি আয় করেছে এবং ভারতে ৭০০ কোটি অতিক্রম করতে চলেছে। সমালোচকদের কাছ থেকে মিশ্র পর্যালোচনা পাওয়া সত্ত্বেও, ছবিটি বক্স অফিসে একটি বড় সাফল্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ভক্তরা এখন অধীর আগ্রহে দ্বিতীয় অংশের জন্য অপেক্ষা করছেন, যা ১৯ মার্চ ২০২৬ তারিখে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।