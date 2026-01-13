Edit Profile
    কাভি খুশি কাভি গম সিনেমার থেকে বোলে চুড়িয়া গানটির শ্যুটের বাজেট ছিল বেশি! কত খরচ করেছিলেন করণ জোহর?

    করণ জোহরের পরিচালনায় নির্মিত 'কভি খুশি কভি গাম' ছবির 'বলে চুড়িয়া' গানটির বাজেট ছিল পুরো ছবির বাজেটের চেয়েও বেশি। করণ একটি গানের জন্য বাজেটের বাইরে গিয়ে ব্যয় করেছিলেন। জেনে নিন কত খরচ হয়েছিল?

    Updated on: Jan 13, 2026 10:28 AM IST
    By Tulika Samadder
    করণ জোহর পরিচালিত 'কভি কভি কভি খুশি কভি গম' ছবিটি ২৫ বছর পরেও দর্শকদের প্রিয়। ছবিতে অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ খান, অমিতাভ বচ্চন, হৃতিক রোশন, জয়া বচ্চন, কাজল, করিনা কাপুর খান। বিলাসবহুল সেট, দুর্দান্ত সঙ্গীতের কারণে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন করণ জোহর। কুছ কুছ হোতা হ্যায়ের পর এটি তাঁর পরিচালনায় দ্বিতীয় সিনেমা ছিল, তাও এত বড় অভিনেতাদের নিয়ে। এই ছবিতে একটি গানও রয়েছে 'বোলে চুরিয়া, বোলে কঙ্গনা', যেই গানে পুরো কাস্টকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু জানেন কি এই একটি গানের খরচ ছিল ছবির বাজেটের চেয়েও বেশি। এ কথা জানিয়েছেন লেখক-পরিচালক নিখিল আদবানি নিজেই।

    কাভি খুশি কাভি গম। (instagram)
    সম্প্রতি রেডিয়ো নাশার সঙ্গে আলাপচারিতায় নিখিল আদবানি জানান, একটি গানের খরচ ছবির বাজেটের চেয়েও বেশি ছিল। তিনি বলেন, 'আজকাল মানুষ স্প্রেডশিটে বাজেট তৈরি করে এবং তা চূড়ান্ত করতে দুই মাস সময় লাগে। কিন্তু আমরা যখন যশ জোহরকে 'কভি খুশি কভি গম'-এর চিত্রনাট্য শোনালাম, তখন তিনি আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে ছবির বাজেট লিখতে বলেন। আমি ৩ কোটি টাকার বাজেট লিখেছিলাম এবং তাদের কাগজটি দিয়েছি। যশ জোহর বাজেট অনুমোদন করেছিলেন এবং এভাবেই ছবিটি শুরু হয়েছিল।

    কাভি খুশি কাভি গম। (instagram)
    নিখিল আরও বলেছিলেন যে তার ছবির প্রথম সেট ছিল বোলে চুড়িয়া। সেটে অজ্ঞান হয়ে যান করণ জোহর। কাজলের লেহেঙ্গা নিয়ে সমস্যা হয়েছিল এবং তিনি নাচতে পারছিলেন না। অনেক সমস্যা ছিল, ২০০ নৃত্যশিল্পী, ৩০০ জুনিয়র শিল্পী। আমরা ঝাড়বাতিগুলিও নিজেরাই তৈরি করেছি কারণ করণ জোহর সবকিছু দুর্দান্ত চেয়েছিলেন। নিখিল আরও বলেছিলেন যে, সেদিন সন্ধ্যায় যশ জোহর আমাদের চা বিরতির জন্য ডেকে বলেছিলেন যে আমরা এই ছবির জন্য একটি বাজেট তৈরি করেছি, তাই না? আমি হ্যাঁ বললাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বাজেট কত? তারপরে তিনি কাগজটি বের করলেন এবং জোরে জোরে পড়েন এবং বললেন ৩ কোটি। এরপর তিনি বলেন, বোলে চুড়িয়ার জন্য যে সেট তৈরি করা হয়েছে তাতে আরও বেশি খরচ হয়েছে। তিনি কাগজটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন এখন মন দিয়ে সিনেমা তৈরি করুন।

    নিখিল আরও জানান, আগে মানুষের কাছে সিনেমা বানানো একটি নেশা ছিল। যশ জোহর একটি ছবির জন্য নিজের বাড়ি বিক্রি করার কথা ভাবছিলেন। যশ চোপড়াও তাই ভেবেছিলেন। তিনি ছিলেন তার সময়ের অন্যতম সেরা পরিচালক। নিখিল বলেন, ইন্ডাস্ট্রিতে মাত্র দু'জন মানুষ আছেন যারা আমাদের সেই যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন এবং তারা হলেন যশ চোপড়ার ছেলে আদিত্য চোপড়া এবং যশ জোহরের ছেলে করণ জোহর।

