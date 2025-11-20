Edit Profile
    Karan Johar Love Life: তিনি নাকি পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট! প্রেম প্রসঙ্গ উঠতেই করণ বললেন, ‘ভগবান আসলে আমার জন্য…’

    সানিয়া মির্জার সঙ্গে আলাপচারিতায় করণ জোহর একা থাকা, জীবে প্রেম না থাকা-সহ আরও অনেক কিছু নিয়ে কথা বললেন। কী জানালেন পরিচালক?

    Updated on: Nov 20, 2025 8:46 AM IST
    By Tulika Samadder
    টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার শো 'সার্ভিং ইট আপ উইথ সানিয়া'র সর্বশেষ পর্বে অতিথি ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা করণ জোহর। আর দুজনেই সিঙ্গেল প্যারেন্ট হওয়া থেকে শুরু করে, জীবনে প্রেম, নানা বিষয় নিয়ে কথা বললেন। সানিয়া যখন করণকে প্রশ্ন করেন, জীবনে কোনো সঙ্গী না থাকায় তিনি কি নিঃসঙ্গ বোধ করেন?

    লাভ লাইফ নিয়ে কথা বললেন করণ জোহর।
    লাভ লাইফ নিয়ে কথা বললেন করণ জোহর।

    যাতে করণ জোহর জবাব দেন, ‘আমি এখন ঠিক আছি। একটা সময় ছিল যখন আমি সত্যিই ভালোবাসা চেয়েছিলাম। আমি সাহচর্য চেয়েছিলাম, একটা সম্পর্ক চেয়েছিলাম। এবং ওই সময়টায় আমি ভাঙা হৃদয়, একতরফা ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম সেই সময়টায়। আমি তো সেটা নিয়ে একটা সিনেমাও বানিয়ে ফেলেছি। সেটি আমাকে সব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।’

    তবে সানিয়ার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে করণ জোহর আরও বলেন, প্রেমকে ‘পুরোপুরি না’ বলেননি তিনি। বরং, শাহরুখ খানের স্টাইলে দু হাত ছড়িয়ে রয়েছেন ‘সত্যিকারের ভালোবাসা’কে স্বাগত জানাতে। পরিচালক আরও বলেন, তিনি বলিউডের সেরা কিছু প্রেমের ছবি দর্শকদের উপহার দিলেও, দুর্ভাগ্যবশত নিজে কখনো সেই ভালোবাসা পাননি। করণকে বলতে শোনা যায়, ‘রাব নে ভো জোড়ি মেরে লিয়ে নেহি বনাই (ভগবান আসলে আমার জন্য ওই জোড়ি বানায়নি।)’

    করণ জোহরের লাভ লাইফ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। কখনো শাহরুখ খান, কখনো মণীশ মলহোত্রা আবার কখনো সিদ্ধার্থ মলহোত্রার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়েছে। হালকা চালে একাধিকবার নিজেকে ‘সমকামী’ বলে মস্করা করেছেন। তবে নিজের সেক্সুয়াল প্রেফারেন্স নিয়ে খোলামেলা কথা বলা এড়িয়েই যান।

    করণের বাবা, প্রযোজক যশ জোহর ২০০৪ সালে মারা যান। তিনি তাঁর মা হিরু জোহরের সঙ্গেই থাকেন। বিয়ে না করলেও, সারোগেসির মাধ্যমে দুই সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, যাদের নাম বাবা-মার নাম অনুসারেই রেখেছেন করণ। যশ ও রুহির সঙ্গে হামেশাই নানা ভিডিয়ো শেয়ার করেন তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতে। নেটপাড়া পছন্দও করে করণের পুত্র-কন্যাকে। করণ জোহর সর্বশেষ রণবীর সিং ও আলিয়া ভাটের ২০০৩ সালের ছবি রকি অউর রানি কি প্রেম কাহিনি পরিচালনা করেছিলেন।

