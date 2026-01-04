করণের পরিচালনায় ‘কভি খুশি কভি গম ২’ আসছে? কবে থেকে শুরু ছবির কাজ?

করণের পরিচালনায় ‘কভি খুশি কভি গম ২’ আসছে? কবে থেকে শুরু ছবির কাজ?
নতুন বছরে পরিচালক হিসেবে ফিরছেন করণ জোহর। তিনি একটি পারিবারিক ছবি বানাবেন বলে শোনা গিয়েছিল। শোনা গিয়েছে, ছবিটা একটা আবেগঘন ফ্যামিলি ড্রামায় ভরা হবে, যা ২০০১ সালের ব্লকবাস্টার সিনেমা 'কভি খুশি কভি গম'-এর মতো। 'কভি খুশি কভি গম'-এ শাহরুখ খান, কাজল, করিনা কাপুর খান এবং হৃতিক রোশন অভিনয় করেছিলেন।
পিঙ্কভিলার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ‘রকি অর রানি কি’ প্রেম কাহানির মতো রোমান্টিক কমেডি করার পর করণ এখন তাঁর পরবর্তী ছবিতে একটি পারিবারিক ড্রামা করার পরিকল্পনা করছেন। এমনকী বলা হচ্ছে যে এটা তাঁর একটা বড় ছবি হতে পারে।
ধর্মা প্রোডাকশনের ব্যানারে ছবিটি নির্মিত হবে। ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রি-প্রোডাকশন শুরু হবে এবং এই বছরের শেষের দিকেই শ্যুটিং শেষ হবে বলে জানা গিয়েছে। ছবিটিতে দু'জন নায়ক এবং দু'জন নায়িকা থাকবেন। কাস্টিংয়ের কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে ছবিটির নাম ‘কভি খুশি কভি গম ২’ হতে পারে, যদিও এখনও এই বিষয়ে কিছু নিশ্চিত ভাবে জানানো হয়নি। করণ জোহর বা ধর্মা প্রোডাকশনের পক্ষ থেকেও এই মুহূর্তে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি, তবে জানা গিয়েছে যে, এটা তাঁদের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত ছবিগুলির মধ্যে একটি।
প্রসঙ্গত, করণ তাঁর কর্মজীবনে ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’, ‘কাভি খুশি কাভি গম’, ‘কাভি আলবিদা না কেহনা’, ‘মাই নেম ইজ খান’, ‘স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার’, ‘বোম্বে টকিজ’, ‘অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল’, ‘লাস্ট স্টোরিজ’ এবং শেষ ‘রকি এবং রানি কি প্রেম কাহিনী’ পরিচালনা করেছিলেন।