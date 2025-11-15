পরিণতি পাবে বিগ বস থেকে শুরু হওয়া প্রেম, ২০২৬-এ বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন করণ-তেজস্বী? মুখ খুললেন নায়িকা

ছোটপর্দার অন্যতম প্রিয় তারকা জুটি করণ কুন্দ্রা এবং তেজস্বী প্রকাশ। তাঁরা যে বেশ কিছুদিন ধরে সম্পর্কে রয়েছেন তা কারুর অজানা নয়। তাঁদের রসায়ন অনুরাগীরা খুব পছন্দ করেন। তাই ভক্তরা প্রায়শই এই প্রিয় জুটির থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানতে চান যে, তাঁরা কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন। সম্প্রতি ভারতী সিংকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তেজস্বী তাঁদের বিয়ের প্রসঙ্গে মুখ খুললেন। ভারতী জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি এবং করণ কি ২০২৬ সালে বিয়ে করার পরিকল্পনা করছেন? সেই প্রশ্নের উত্তরে কি বললেন তেজস্বী? দেখে নিন
ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাছিয়ার পডকাস্টে তেজস্বী বিয়ের বিষয়ে কথা বলেছেন। তেজস্বী জানিয়েছেন যে, যখন তিনি বিগ বসের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন, ‘তোমরা সবাই বেরিয়ে এসেছো, বাস্তব জগতে একসঙ্গে এক বছর কাটাও।’ তেজস্বী বলেছিলেন যে তার পরিবার কখনও করণকে সন্দেহ করেনি। তাঁর স্বভাবের কারণেই তিনি তাঁর পরিবারকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে দেয়নি।
তেজস্বীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি করণের পরিবারকে পছন্দ করেন কিনা। তেজস্বী বলেন যে ওঁরা খুব ভালো মানুষ। তবে, ওঁরা (করণ এবং তেজস্বী) কখনও একে অপরের পরিবারকে পছন্দ করার জন্য একে অপরকে চাপ দেননি। তেজস্বী বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যেই কথা বলেছি যে, আমরা কখনওই আমাদের বাবা-মাকে পছন্দ হতে হবে এমন কিছুর জন্য জোর করব না।’ তেজস্বী বলেন যে এই কারণেই তাঁদের সম্পর্ক এত শক্তিশালী।