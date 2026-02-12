করণ-তেজস্বী বসতে চলেছেন বিয়ের পিঁড়িতে? বড় ইঙ্গিত দিলেন প্রিন্স নারুলা

Edit Profile
    Published on: Feb 12, 2026 10:07 PM IST
    By Sayani Rana
    করণ কুন্দ্রা এবং তেজস্বী প্রকাশ টেলিভিশন দুনিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় জুটি। বিগ বস শোতে তাঁরা একে অপরের প্রেমে পড়েছিলেন। এই শোয়ের পরও তাঁদের প্রেম অটুট রয়েছে এবং তাঁরা বেশ কয়েক বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছেন। বেশ কিছুদিন ধরে তাঁদের বিয়ে নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। ইতিমধ্যে, প্রিন্স নারুলা তাঁদের বিয়ে নিয়ে একটি বড় ইঙ্গিত দিয়েছেন।

    প্রিন্স নারুলা, নয়নদীপ রক্ষিতকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, তিনি অনুষ্ঠানের পরে বিয়ে করবেন। প্রিন্সকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি কি অনুষ্ঠানটিতে বিয়ে করবেন? প্রিন্স বলেন, ‘আমি জানি না, হয়তো।’

    প্রিন্সের কথা শোনার পর, ভক্তরা অনুমান করছেন যে হয়তো তাঁরা দু'জনেই কোনও অনুষ্ঠানে বা কোনও অনুষ্ঠানের পরে বিয়ে করবেন। দু'জনেই ৫ বছর ধরে একে অপরের সঙ্গে ডেটিং করছেন। করণ এবং তেজস্বী পাঁচ বছর ধরে ডেটিং করছেন, বিগ বস ১৫-তে প্রেমে পড়েন তাঁরা।

    স্ক্রিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে করণ তেজস্বীর সঙ্গে ডেটিং সম্পর্কে বলেন, ‘তেজস্বীর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার সময় আমি একটি রিয়েলিটি শোতে ছিলাম। রিয়েলিটি শো-এর ভালো দিক হল সেখানে তোমার আসল ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। ৭-৮ দিনের মধ্যে সব ফিল্টার মুছে ফেলা হয়। গাইড করার মতো কেউ নেই-তোমার পরিবারও না, বন্ধুও না, ম্যানেজারও না। একা, আর তুমি সেই আসল অনুভূতি পাও।’

    করণ আরও বলেন, ‘আমি সবাইকে বলি যে ভালোবাসা আসলে ইনস্টাগ্রামে যা দেখা যায় তা নয়। সিনেমায় যা দেখা যায় তার থেকে এটা অনেক আলাদা। সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু দেখার পর মানুষ সম্পর্কের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ব্যাপারটা এমন নয়। ভালোবাসার জন্য ছোট, আসল জিনিসের প্রয়োজন হয়, বিশাল জিনিসের নয়।’

    তেজস্বী বর্তমানে ওটিটিতেও পা রেখেছেন। তাকে করণ কুন্দ্রার সঙ্গে ‘দেশি ব্লিং’ শোতে দেখা যাবে। এটি তেজস্বীর ওটিটি অভিষেক এবং করণের সঙ্গে থাকা এটি আরও বিশেষ হয়ে উঠেছে।

    তেজস্বী জানান যে, করণ এই চরিত্রের জন্য উপযুক্ত কারণ তিনি অনেক রিয়েলিটি শোতে উপস্থিত হয়েছেন। তেজস্বী তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন এবং তেজস্বী তাঁকে অনেক সাহায্যও করে।

