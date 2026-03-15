    'সোনার মেয়ে...', জন্মদিনে আলিয়াকে একরাশ ভালোবাসা ননদ করিনার

    বলিউডের সবথেকে মিষ্টি এবং গুণী মেয়েদের মধ্যে অন্যতম হলেন আলিয়া ভাট। ১৫ মার্চ ৩৩ তম জন্মদিন উদযাপন করছেন অভিনেত্রী। পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে এই বিশেষ দিনটি পালন করেছেন আলিয়া।

    Mar 15, 2026, 19:35:59 IST
    By Swati Das Banerjee
    জন্মদিনে আলিয়াকে একরাশ ভালোবাসা ননদ করিনার
    আলিয়ার জন্মদিনে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন সোনি রাজদান, করিনা কাপুর খান থেকে শুরু করে আলিয়ার বোন শাহীন ভাট। তবে সব থেকে বেশি নজর কেড়েছে করিনার শুভেচ্ছাবার্তা।

    রবিবার, কারিনা ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে নিজের এবং আলিয়াকে ঐতিহ্যবাহী পোশাকে অসাধারণ দেখাচ্ছে এমন একটি ছবি শেয়ার করেছেন। ছবির সাথে, তিনি আলিয়ার প্রতি তার শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি মিষ্টি জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নোটে লেখা ছিল, ‘শুভ জন্মদিন, প্রিয় মেয়ে। তুমি সোনার মেয়ে... তোমাকে অনেক ভালোবাসি।’

    আলিয়ার মা, প্রবীণ অভিনেত্রী সোনি রাজদানও ইনস্টাগ্রামে আলিয়ার কয়েকটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘একটি বিশেষ মেয়েকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা, আমাদের ছোট্ট মেয়ে, আমাদের জীবন। তুমি সবচেয়ে উদার, দয়ালু এবং প্রেমময় আত্মা, এবং সর্বদা ছিলে। তারা বলে যে জীবনে, তুমি যা দাও তা তুমি পাবে। বিনিময়ে তুমি সেই সমস্ত ভালো জিনিস এবং আরও অনেক কিছু পাবে। তুমি আমাদের এবং যাদের জীবন স্পর্শ করো তাদের সকলকে তোমার উষ্ণতা এবং তোমার সুন্দর চেতনা দিয়ে অনুপ্রাণিত করতে থাকো। এবং তোমার গোত্র সর্বদা বৃদ্ধি পাক। তোমাকে চাঁদ, তারা এবং আবারও ভালোবাসি।’

    আলিয়ার বোন এবং লেখিকা শাহীন ভাটও তাদের বোনের বন্ধন তুলে ধরে কিছু আরাধ্য ছবি শেয়ার করেছেন এবং লিখেছেন, ‘আমার নোঙ্গর, এই অদ্ভুত, সুন্দর জীবনের আমার আজীবন সহ-ষড়যন্ত্রকারী — তুমি আমার জানা প্রতিটি ভালো জিনিসের মধ্যে বোনা। শুভ জন্মদিন, আমার (লাল হৃদয়ের ইমোজি)।’ রণবীর কাপুরের বোন ঋদ্ধিমা কাপুর সাহনিও আলিয়ার সাথে ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন আমার আলু পাই। তোমাকে ভালোবাসি।’

    এদিকে, তার জন্মদিনে আলিয়া ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার প্রযোজনা সংস্থা, ইটারনাল সানশাইন প্রোডাকশনস, ইটারনাল কিডস চালু করার মাধ্যমে সম্প্রসারণ করছেন। অভিনেতা নতুন ব্যানারের অধীনে তিনটি প্রকল্পের কথা প্রকাশ করেছেন, শেয়ার করেছেন যে গল্পগুলি তার এবং তার বোন শাহীনের শৈশবের গল্পগুলির চারপাশে আবর্তিত হবে।

    আলিয়া ভাটের আসন্ন কাজ

    আলিয়া বর্তমানে তার আসন্ন ছবি ‘আলফা’ মুক্তির অপেক্ষায় আছেন। ছবিটি ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্সের সপ্তম কিস্তি এবং এতে শর্বরী, অনিল কাপুর এবং ববি দেওলও মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। শিব রাওয়াইল পরিচালিত এই ছবিটি ২০২৬ সালের ১০ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

