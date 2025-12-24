Edit Profile
    সরষের খেতে জিজা-শালি! করিশ্মার ‘বাচ্চা বোন’-এর সাথে কবে আলাপ হয় সইফের?

    করিশ্মার সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব সইফের। একসঙ্গে কাজও করেছেন। লোলোর ‘বাচ্চা বোন’কে কবে প্রথম দেখেছিলেন নায়ক?

    Published on: Dec 24, 2025 4:15 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    অভিনেত্রী কারিনা কাপুর মুম্বইয়ের ব্যস্ততা-কোলাহল থেকে দূরে সবুজের মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন। সঙ্গী স্বামী সাইফ আলি খান এবং দিদি করিশ্মা কাপুর। গত কয়েক মাসে প্রাক্তন স্বামীর মৃত্যু নিয়ে চর্চায় থেকেছেন করিশ্মা। করিনা সরষের ক্ষেতে দাঁড়ানো করিশ্মা এবং সইফের একটি মিষ্টি ছবি পোস্ট করেছেন।

    সরষের খেতে জিজা-শালি! করিশ্মার ‘বাচ্চা বোন’-এর সাথে কবে আলাপ হয় সইফের?

    ছবি দেখে ধারণা বছরশেষে সপরিবারে পতৌদি প্য়ালেসে সময় কাটাচ্ছেন করিনা। ছবিতে সইফ-করিশ্মার পিছনে উজ্জ্বল হলুদ সরিষার ফুল। ক্যাজুয়াল পোশাকেও সুন্দরী কারিশ্মা। একটি ওভারসাইজড সোয়েটশার্ট, কালো প্যান্ট এবং স্নিকারে দেখা মিলল লোলোর। সইফকে একটি নীল রঙা হাফ টি-শার্টের উপর সবুজ পাফার জ্যাকেটে দেখা গেছে, যার সাথে গাঢ় জগার পায়ে দিয়েছেন ছোটে নবাব। করিনা ক্যাপশনে লেখেন, ‘সর্ষকোকে ক্ষেত মে OG’s'।

    It seems Kareena Kapoor is spending her downtime with her family at the Pataudi home.

    সইফ-করিনার সুখী গৃহকোণ। দেখতে দেখতে দাম্পত্যের ১৩ বছর পার করে ফেলেছেন দুজনে। পতৌদির নবাবকে বিয়ে করলেও ধর্ম বদলাননি কাপুর খানদানের এই কন্যে। সইফের সহকর্মী করিশ্মার ছোট বোন করিনা। এই সূত্রেই প্রথম আলাপ দুজনের। এক ছবির সেটে ‘বাচ্চা মেয়ে’ করিনাকে প্রথম দেখেন সইফ। সেই মোলাকাত নিয়ে একবার শাহরুখের সামনে অকপটে কথা বলেছিলেন সইফিনা। এক রিয়ালিটি শো-এর সেটে সঞ্চালক শাহরুখকে সইফ জানান, ‘আসলে আমি যখন প্রথমবার করিনাকে দেখেছিলাম, আমি ফিল্মস্তান স্টুডিওতে শ্যুটিং করছিলাম, দেখলাম একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে মেকআপ রুমের বাইরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপটি করে বসেছিল। আর আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি কাউকে জিগ্গেস করেছিলাম মেয়েটা কে? সে জানিয়েছিল এ করিনা কাপুর, করিশ্মার ছোট বোন। আমার ওইদিন দেখেই মনে হয়েছিল মেয়েটা খুব সুন্দরী, আর আমার মনে হয় ওইদিন থেকেই করিনাকে আমার ভালো লেগেছিল’।

    এমনও রটনা রয়েছে করিনা নাকি সইফের প্রথম বিয়ের ভোজ খেতেও হাজির ছিলেন। যদিও সেই কথা কোনওদিন সইফ বা করিনার মুখে শোনা যায়নি। প্রসঙ্গত, করিনাকে বিয়ের আগে সইফ আলি খান ১৩ বছরের বড় অমৃতা সিংকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে, সারা আলি খান, ইব্রাহিম আলি খান। ২০০৪ সালে সইফ-অমৃতার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। এরপরেও বিদেশিনি রোজার সঙ্গে লিভ ইনে ছিলেন সইফ। ২০০৮ সালে শেষ হয় সেই সম্পর্ক।

    শাহিদ-করিনার সম্পর্কে তখন দূরত্ব তৈরি হয়েছে, ২০০৮ সালে টশন ছবির সেটে কাছাকাছি আসেন সইফ-করিনা। সেই শুরু। এরপর বছর চারেক চুটিয়ে প্রেম করার পর ২০১২ সালে বিয়ের পর্ব সেরে ফেলেন দুজনে। তাঁদের দুই সন্তান তৈমুর আলি খান এবং জাহাঙ্গীর আলি খান।

    সইফ-করিনার বয়সের ফারাক কত?

    সইফের জন্ম ১৯৭০-এ, আর করিনার জন্ম ১৯৮০তে। স্বামীর চেয়ে পাক্কা ১০ বছরের ছোট করিনা। তবে তাতে কী! বয়সের ব্যবধান কখনওই সইফ-করিনার সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

    সইফের সঙ্গে বয়সের ব্যবধান নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে করিনা বলেছিলেন, ‘বয়স কখনওই গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার তো মনে হয় সইফ বয়স বাড়ার সঙ্গে এখন আরও বেশি আকর্ষক। আমি খুশি যে ওর থেকে আমি ১০ বছরের ছোট, এটা বরং সইফের চিন্তার বিষয়। যদিও ওকে দেখলে কেউ বলবে না যে ওর বয়স ৫৩। বয়স কোন ব্যাপারই নয়। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল পরস্পরের প্রতি সম্মান, ভালবাসা এবং আমরা একে অপরের দিব্য়ি আনন্দে আছি।’

