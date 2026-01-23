বলি নায়িকাদের বিয়ের আংটির দামে কেনা যাবে গাড়ি-বাড়ি! করিনা-দীপিকাদের টেক্কা দেন কে?

বলি নায়িকাদের বিয়ের আংটির দামে কেনা যাবে গাড়ি-বাড়ি! করিনা-দীপিকাদের টেক্কা দেন কে?
বলিপাড়ার নায়িকাদের বিয়ের আংটির দাম শুনে মাথা করবে ভোঁ ভোঁ। দীপিকা থেকে ঐশ্বর্য, করিনা থেকে প্রিয়াঙ্কা, কার এনগেজমেন্ট রিং কত দামি!
করিনা কাপুর থেকে শুরু করে ঐশ্বর্য রাই, দীপিকা পাড়ুকোন, তাদের বাগদানের আংটির দাম কয়েক কোটি টাকা। এক সেলিব্রিটি তো বিদেশে থেকে আননো একটি বিশেষ হিরা পেয়েছিলেন হাতে। কার আংটির দাম সবচেয়ে বেশি, চলুন জেনে নেওয়া যাক।
আসিন:
আমির খানের গজনী ছবি দিয়ে পরিচিতি পাওয়া অভিনেত্রী আসিনকে তার স্বামী, মাইক্রোম্যাক্স-কর্ত রাহুল শর্মা ২০ ক্যারেটের একটি সলিটায়ার আংটি উপহার দিয়েছেন। সেই সময় এই আংটির দাম ছিল ৬ কোটি টাকা যা বেলজিয়াম থেকে আমদানি করা হয়েছিল। দম্পতির নামের আদ্যক্ষর খোদাই করা ছিল এবং নকশাটি ব্যক্তিগতভাবে কাস্টমাইজ করানো। মাঝে এদেরই ডিভোর্সের খবর রটেছিল। পরে যা খণ্ডন করেন আসিন খোদ।
শিল্পা শেট্টি
শিল্পা শেট্টি ডিভোর্সি রাজ কুন্দ্রাকে বিয়ে করে কটাক্ষের মুখে পড়েন। তবে সেসবে তিনি কখনোই পাত্তা দেননি। রাজ বিয়ের সময় একটি ২০ ক্যারেটের হিরের আংটি উপহারে দিয়েছিলেন। এই আংটির দাম প্রায় ৩ কোটি টাকা বলে জানা গিয়েছে। ক্লাসিক কাটের হিরের আংটি সবসময়ই শিল্পার হাতে জ্বলজ্বল করে।
দীপিকা পাড়ুকোন
'পদ্মাবত' এবং 'ছপক'-এর মতো ছবিতে শক্তিশালী চরিত্রে অভিনয় করা দীপিকাকে ২০১৮ সালে তাদের বিয়ের পর রণবীর সিং একটি সুন্দর আয়তক্ষেত্রাকার সলিটায়ার আংটি উপহার দিয়েছিলেন। ১.৩ থেকে ২.৭ কোটি টাকা মূল্যের এই আংটিটি প্ল্যাটিনামে মোড়া, যা প্রতিটি পোশাকে রাজকীয় ছোঁয়া দেয়।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া
টিফানি অ্যান্ড কোং-এ আমেরিকান গায়ক নিক জোনাস বউ প্রিয়াঙ্কাকে একটি কুশন-কাট হীরার আংটি দিয়েছিলেন। এই আংটির দাম ২.১ কোটি টাকা বলে জানা যায়। পাশে ছোট ছোট ব্যাগুয়েট হিরা আছে এবং এটির লুক খুবই ক্লাসিক।
অনুষ্কা শর্মা
২০১৭ সালে বিরাট কোহলির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মাকে বিরাট প্রায় ১ কোটি টাকার একটি এনগেজমেন্ট রিং উপহার দিয়েছিলেন। আংটির নকশা খুবই সহজ, মার্জিত এবং তার ডাউন টু আর্থ স্বভাবের সঙ্গে ভীষণভাবে খাপ খায়।
সোনম কাপুর
বলিউড ফ্যাশনিস্তা সোনম কাপুরকে বিয়ের আগেই তার স্বামী আনন্দ আহুজা ৯০ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি অনন্য হিরার আংটি উপহার দিয়েছিলেন। এর নকশাটি ছিল আনকাট ডায়মন্ড লুক, যা সোনমের হটকে স্টাইল স্টেটমেন্টের সঙ্গে পুরোপুরি মেল খায়।
করিনা কাপুর খান
২০১২ সালে বিয়ের সময় সইফ আলি খান বেবো অর্থাৎ করিনা কাপুরকে একটি গোলাকার হিরার আংটি উপহার দিয়েছিলেন, যার দাম ছিল প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা। আংটির রাজকীয় চেহারা তাঁর নববি ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ করে।
ঐশ্বর্য রাই
প্রাক্তন মিস ওয়ার্ল্ড এবং বলিউড ডিভা ঐশ্বর্য রাইকে ২০০৭ সালে অভিষেক বচ্চন তাদের বিয়ের সময় ৫৩ ক্যারেটের একটি বড় আকারের হিরের আংটি উপহার দিয়েছিলেন। এই আংটির দাম ছিল ৫০ লক্ষ টাকা এবং আজও এটি শোভা পায় রাই-সুন্দরীর হাতে। (মূল্যের তথ্য GQ India-এর একটি প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে)