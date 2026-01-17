আদালতে করিশ্মার ডিভোর্সের নথিপত্র দেখার আবেদন প্রিয়ার, শুনে যা বললেন অভিনেত্রী

আদালতে করিশ্মার ডিভোর্সের নথিপত্র দেখার আবেদন প্রিয়ার, শুনে যা বললেন অভিনেত্রী
সঞ্জয় কাপুরের মৃত্যুর পর থেকেই তার বিশাল বড় সম্পত্তি নিয়ে শুরু হয়েছে কাটাছেঁড়া। দিল্লি হাইকোর্ট থেকে এবার সঞ্জয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে মামলা গিয়ে পৌঁছালো হাইকোর্টে। ২০১৬ সালে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল সঞ্জয় এবং করিশ্মার এবার সেই নথিপত্র খতিয়ে দেখার জন্য আবেদন জানালেন সঞ্জয়ের তৃতীয় স্ত্রী প্রিয়া কাপুর।
২০২৫ সালের ১২ জুন সঞ্জয় মৃত্যুর পর সন্তান হাইকোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন নিজেদের অধিকারের জন্য। সামাইরা এবং কিয়ান হাইকোর্টের দাবি জানিয়েছিলেন যে প্রিয়া দলিল জাল করেন তাদের সম্পত্তি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়ার প্ল্যান করেছে।
কিন্তু এবার উল্টো চাল দিল প্রিয়া। সঞ্জয় এবং করিশ্মার ডিভোর্সের সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখার আবেদন জানাল প্রিয়া। কিন্তু এখনও প্রিয়াকে সেই নথিপত্র তুলে দেয়নি আদালত। সম্পূর্ণ বিষয়টি ভালো করে বিচার বিবেচনা করে তবেই প্রিয়াকে গোপন তথ্য দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে উচ্চ আদালত।
প্রিয়ার তার আবেদনে দাবি করেছেন যে সঞ্জয়ের বৈধভাবে বিবাহিত স্ত্রী হিসেবে তিনিই তার সম্পত্তির আইনি উত্তরাধিকারী। তিনি ২০১৬ সালের ট্রান্সফার পিটিশন (সিভিল) নং ২১৪-এর রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, যা সঞ্জয়ের সাথে করিশ্মার বিবাহবিচ্ছেদের সময় দায়ের করা হয়েছিল। আবেদনে বলা হয়েছে যে দিল্লি হাইকোর্টে উত্তরাধিকার মামলার বিচারাধীন থাকার জন্য এই রেকর্ডগুলি অপরিহার্য।
এদিকে সুপ্রিম কোর্ট এই গোটা ব্যাপারটিতে করিশ্মা কাপুরের প্রতিক্রিয়া চাইলে তিনি বলেন, যদি অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা। অভিনেত্রীর এই আপত্তি মাথায় রেখেই আগামী দিনে সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।
তবে শুধু করিশ্মা একা নন, সঞ্জয়ের বোন মন্দিরা কাপুরও প্রিয়ার এই আবেদনকে মোটেই সমর্থন জানাননি। তিনি বলেন, আমার ভাই যদি এই নথিপত্রগুলি প্রিয়ার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইত, তাহলে অনেক আগেই সে করতো। আমি বুঝতে পারছি না কেন প্রিয়া এই নথি দেখতে চাইছে। ব্যাপারটা অত্যন্ত অসংবেদনশীল।
উল্লেখ্য, সঞ্জয় ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত নন্দিতা মাহতানির সাথে বিবাহিত ছিলেন। তিনি ২০০৩ সালে করিশ্মাকে বিয়ে করেন এবং তাদের দুটি সন্তান, সামাইরা এবং কিয়ান হয়। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর ২০১৬ সালে সঞ্জয় এবং করিশ্মার বিবাহবিচ্ছেদ হয়। ২০১৭ সালে তিনি প্রিয়াকে বিয়ে করেন, ছেলে আজারিউস হয়।