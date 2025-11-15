স্বামী মারা যেতেই চরম দুরবস্থা! সন্তানদের কলেজের মাইনে দিতে পারেননি করিশ্মা?
গত ১২ জুন আচমকাই না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন কারিশমা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুর। সঞ্জয় কাপুরের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে চলতে থাকে সমস্যা। এই আইনি মতবিরোধের মধ্যেই শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্টকে করিশ্মার মেয়ে জানান, তিনি গত দু'মাস ধরে কলেজের ফি দিতে পারেননি।
গত ১২ জুন আচমকাই না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন কারিশমা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুর। সঞ্জয় কাপুরের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে চলতে থাকে সমস্যা। এই আইনি মতবিরোধের মধ্যেই শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্টকে করিশ্মার মেয়ে জানান, তিনি গত দু'মাস ধরে কলেজের ফি দিতে পারেননি।
করিশ্মার মেয়ে সামাইরা কাপুরের এই অভিযোগ অস্বীকার করে দেন সঞ্জয় কাপুরের বর্তমান স্ত্রী প্রিয়া কাপুর। তিনি আদালতে বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে কোন নাটক হোক তিনি চান না।
ঠিক কী ঘটেছিল?
শুক্রবার হাইকোর্টে করিশ্মা কাপুরের দুই সন্তানের দায়ের করা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদনের ওপর যুক্তি শুনানি করে, যেখানে প্রিয়া কাপুরকে সঞ্জয় কাপুরের সম্পত্তির হস্তান্তর হওয়া থেকে বিরত রাখার আবেদন করা হয়। করিশ্মার সন্তানদের পক্ষে যিনি উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি, যিনি দাবি করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়ুয়া সামিরার দুই মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি পরিশোধ করা হয়নি।
জেঠমালানি যুক্তি দিয়ে বলেন, ‘বাচ্চাদের সম্পত্তি বিবাদী নং ১ [প্রিয়া কাপুর] এর কাছে, তাই এটি তার দায়িত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করা মেয়েটি দুই মাসের ফি দিতে পারেনি। বৈবাহিক শর্ত অনুসারে, সঞ্জয়কে বাচ্চাদের শিক্ষাগত এবং জীবনযাত্রার খরচ বহন করতে হবে।’
প্রিয়া কাপুরের প্রতিনিধিত্বকারী সিনিয়র অ্যাডভোকেট রাজীব নায়ার দাবিগুলি অস্বীকার করে বলেন যে করিশ্মার সন্তানদের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া সমস্ত খরচ প্রিয়া যথাযথভাবে পরিশোধ করেছেন। বিচারপতি জ্যোতি সিং উভয় পক্ষকে আদালতে এই ধরনের বিষয়গুলি আনা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তিনি প্রিয়ার প্রতিনিধিত্বকারী সিনিয়র অ্যাডভোকেটকেও নির্দেশ দেন যে ভবিষ্যতে এই ধরনের বিষয়গুলি যথাযথভাবে পরিচালনা করা হবে।
বিচারক বলেন, ‘আমি এই বিষয়ে ৩০ সেকেন্ডের বেশি সময় ব্যয় করতে চাই না। এই প্রশ্নটি আমার আদালতে আর আসা উচিত নয়। আমি চাই না যে এই শুনানিটি মজার বিষয় হয়ে উঠুক। আমি এই দায়িত্ব শাইল ত্রেহানের ওপর অর্পণ করছি। এই বিষয়টি আবার উত্থাপিত হওয়া উচিত নয়।’ উল্লেখ্য, দিল্লি হাইকোর্ট ১৯ নভেম্বর মামলাটির শুনানি পুনরায় শুরু করবে।
করিশ্মা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুর ১২ জুন লন্ডনে পোলো খেলার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর, করিশ্মার সন্তান, সামিরা এবং কিয়ান, সঞ্জয়ের বিধবা স্ত্রী তথা তাঁদের সৎ মা প্রিয়া কাপুরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে, তার উইল জাল করার অভিযোগে।
তাঁরা দাবি করে যে সঞ্জয় তাঁদের সম্পত্তিতে তাদের অংশের "বারবার আশ্বাস" দিয়েছিলেন, যা তারা বলে যে চূড়ান্ত নথিতে নেই। মামলাটি বর্তমানে দিল্লি হাইকোর্টে শুনানি চলছে, উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলছে।
News/Entertainment/স্বামী মারা যেতেই চরম দুরবস্থা! সন্তানদের কলেজের মাইনে দিতে পারেননি করিশ্মা?