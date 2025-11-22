Happy Birthday Kartik: একসময় বাড়ি ভাড়া দিতে পারতেন না, পরে সেই বাড়িই কিনে নেন কার্তিক আরিয়ান, কীভাবে ফিরেছিল ভাগ্য?

কার্তিক আরিয়ান, যিনি ২২ নভেম্বর শনিবার ৩৫ বছরে পা রেখেছেন, একেবারে বাইরে থেকে এসেও, কোনো গডফাদার ছাড়া বর্তমানে বলিউডের শীর্ষস্থানীয় অভিনেতাদের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। মুম্বইতে পা রাখার পর বেশ অর্থকষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় কার্তিক। ভাড়ায় যে বাড়িটি নিয়েছিলেন, মাসে মাসে সেই বাড়ির ভাড়াও দিতে পারতেন না। একসময় মনে হয়েছিল, মাথার উপর থেকে হয়তো ছাদটাও চলে যাবে। আর পরবর্তীতে সেই বাড়িটিই কিনে নেন কার্তিক।
ম্যাশেবল ইন্ডিয়াকে কার্তিক বলেন, ‘আমি এমন একটি বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম, যেখানে আমি একা থাকতাম। তবে আমি তখন অনেক লড়াই করছিলাম। আমার কাছে খুব বেশি টাকা আসত না, এবং আমার সিনেমাগুলিও সেভাবে চলছিল না। সেই সময় সবে প্যায়ার কা পঞ্চনামা এসেছিল, কিন্তু সেটা আমার জন্য খুব একটা কাজ করেনি। এরপরে আকাশ বাণীও ভালো চলেনি, কাঞ্চিও ব্যর্থ হয়। চলেনি গেস্ট অফ লন্ডনও। লোক তো এই সিনেমাগুলোর নামও জানে না, কারণ চলেইনি!’
‘বাড়ি ভাড়া চোকানোর মতো ক্ষমতাও আমার ছিল না। ভেবেছিলাম মাথার উপরের ছাদটাও না চলে যায়! একেকসময় ভাবতাম ভাড়া ভাগ করে নেওয়ার জন্য রুমমেট নিয়ে আসি। আর ঠিক সেইসময় 'সোনু কে টিটু কি সুইটি' চলে যায়। আমি তখন ভাড়া হিসাবে ২০০০ টাকা দিচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে এটি ৪,০০০ টাকায় উঠেছিল।’
‘চান্দু দাম্পিয়ন’ তারকা এরপর জানান যে, একটা সময় সেই বাড়িটিই কিনে নেন তিনি। আর এই পুরো ঘটনাটা অপরিসীম গর্বের অনুভূতি দিয়েছিল কার্তিক আরিয়ানের মাকে।
গত বছরে, কার্তিক আরিয়ানকে ভুলাইয়া ৩ (২০২৪)-এ দেখা গিয়েছিল, যা বক্স অফিসে বড় হিট হয়েছিল। এর পাশাপাশি, তাঁকে চান্দু চ্যাম্পিয়ন (২০২৪)-এও দেখা গিয়েছিল, একটি স্পোর্টস বায়োপিক, ভারতের প্রথম প্যারালিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী মুরলীকান্ত পেটকরের উপর নির্মিত। কার্তিককে এরপর দেখা যাবে ‘তু মেরি ম্যায় তেরা, ম্যায় তেরা তু মেরি’-তে অনন্যা পাণ্ডের সঙ্গে, যা চলচি বছরের ২৫ ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
এরপরে রয়েছে নাগজিলা (মুক্তির তারিখ: ২০২৬ সালের ১৪ আগস্ট)। এছাড়াও কার্তিক দক্ষিণী তারকা শ্রীলীলার সঙ্গে অনুরাগ বসু পরিচালিত মিউজিকাল রোমান্টিক ড্রামা তু মেরি জিন্দেগি হ্যায়-এ অভিনয় করতে চলেছেন, যা ২০২৬ সালের মে মাসে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
