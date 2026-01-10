কার্তিকের ‘নাগজিলা’-এর খলনায়কের ভূমিকায় থাকছেন কোন অভিনেতা থাকছেন জানেন?

কার্তিকের ‘নাগজিলা’-এর খলনায়কের ভূমিকায় থাকছেন কোন অভিনেতা থাকছেন জানেন?
কার্তিক আরিয়ানের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'নাগজিলা" নিয়ে ভক্তরা উচ্ছ্বসিত। এই ছবিতে কার্তিক আরিয়ান একজন ইচ্ছা পূরণকারী সর্পের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। কার্তিক আরিয়ানের 'নাগজিলা নিয়ে একটি বড় আপডেট এসেছে। নায়কের পর ছবিটিও তার খলনায়ক খুঁজে পেয়েছে। খলনায়ক হিসেবে ছবিতে প্রবেশ করা অভিনেতা আর কেউ নন, ভোজপুরি এবং হিন্দি ছবির একজন অভিজ্ঞ অভিনেতা রবি কিষাণ।
বলিউড হাঙ্গামার এক প্রতিবেদন অনুসারে, কার্তিক আরিয়ানের ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন রবি কিষাণ। ছবির ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলি মিডিয়া পোর্টালকে জানিয়েছে, 'কার্তিক আরিয়ানের চরিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন ছবিতে খলনায়কের চরিত্রটিও গুরুত্বপূর্ণ। নির্মাতারা মনে করেছেন রবি কিষাণ এই চরিত্রের জন্য উপযুক্ত।"
আরও বলা হয়েছে যে রবি কিষাণ সর্বদা একজন ভালো অভিনেতা এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মিসিং লেডিজ, দ্য কেস ইজ লিগ্যাল এবং সন অফ সর্দারের মতো প্রকল্পগুলিতে তার প্রতিভা প্রমাণ করেছেন। বলা হচ্ছে যে ছবিতে কার্তিক আরিয়ান এবং রবি কিষাণের মধ্যে দৃশ্যগুলি দেখার মতো হবে।
কার্তিক আরিয়ানের নাগজিলা পরিচালনা করছেন মৃগদীপ সিং লাম্বা। করণ জোহরের ধর্মা প্রোডাকশনস ছবিটি প্রযোজনা করছে। ছবিটি গত বছর ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এই বছর মুক্তি পাবে। মূলত ১৪ আগস্ট মুক্তির জন্য নির্ধারিত হলেও, সম্প্রতি প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে ছবিটির মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হতে পারে।